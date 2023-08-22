ВИДЕО: зверская жестокость — женщину толкнули на рельсы метро в Праге
22 АВГУСТА 2023
20:10
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На станции пражского метро «Смиховске надражи» было зафиксировано тревожное происшествие, которое могло обернуться трагедией. Согласно данным камеры наблюдения, 50-летний мужчина неожиданно толкнул женщину на рельсы. Пострадавшая получила серьезные травмы, в то время как нападавший безмятежно покинул место происшествия.
События получили огласку благодаря пресс-секретарю полиции Яну Рыбанскому. Он рассказал, что женщина, упав на рельсы, потеряла сознание. По удачному стечению обстоятельств в тот момент поезда метро не прибывали на станцию. Анализируя записи с камер видеонаблюдения, можно предположить, что мужчина и женщина были знакомы. Несмотря на первоначальное, казалось бы, невинное взаимодействие ситуация резко обострилась, когда женщина решила обойти мужчину, что привело к агрессивному толчку со стороны последнего.
Комментируя детали инцидента, Рыбанский уточнил: «После падения женщина осталась лежать неподвижно между рельсами. Нападавший же без видимых признаков раскаяния покинул станцию». Далее описание и фотографию мужчины распространили среди патрульных. Первые попытки его задержания не увенчались успехом.
Однако благодаря усилиям детективов и взаимодействию с семьей пострадавшей, а также ее собственными показаниями после выхода из искусственной комы, удалось установить личность злоумышленника. «Мы определили его местонахождение — он проживал в одном из пражских хостелов. Несколько дней спустя произошло задержание», — добавил Рыбанский.
Теперь 50-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве и покушении на тяжкие телесные повреждения. В случае признания вины ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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