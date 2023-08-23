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«Вы из Украины?» — спросил водитель у женщин, а затем жестоко их избил

Новости 420on
23 АВГУСТА 2023
10:00
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Они сидели и болтали на тротуаре, когда рядом с ними остановилась машина, и водитель спросил, не из Украины ли они. Когда Лилия и ее подруга Татьяна кивнули головой в знак согласия, водитель отъехал на некоторое расстояние и вернулся к женщинам. Затем он жестоко избил иностранок, с которыми были дети 11 и 2 лет. Одна из женщин попала в больницу с переломом челюсти.
Полиция расследует инцидент, произошедший в воскресенье, 13 августа, в городе Пласы на севере Пльзеньского края.

«Мы пошли с детьми на карусель. Потом мы сели с Лилей на бордюр и разговорились. Рядом с нами остановилась старенькая Skoda Octavia с прицепом, и мужчина за рулем спросил, не из Украины ли мы. Затем он отъехал на несколько метров, оставил машину заведенной и вернулся к нам», — описывает ситуацию, предшествующую нападению, 44-летняя Татьяна. По ее словам, мужчина сначала начал ругаться, а затем напал на них.

«Сначала я получила три удара кулаком по лицу. Затем он начал дергать меня за волосы, чтобы я встала, а потом бросился на Лилю», — рассказала Татьяна.

Она воспользовалась моментом, когда нападавший переключил свое внимание на ее подругу, быстро подбежала к машине и вытащила ключ из замка зажигания, чтобы он не смог уехать.

«Я уже собиралась звонить в полицию, когда сзади ко мне подошли еще двое мужчин, ударили меня по спине, и я уронила ключ на землю. Первый нападавший поднял его, сел в свою машину и уехал с места происшествия. В это время к нам направились две девушки и парень, которые вызвали полицию и скорую помощь, потому что Лиля лежала на земле без сознания, на лице у нее была кровь», — продолжает Татьяна.

К счастью, в результате нападения Татьяна отделалась лишь синяками. Она передала патрульным полицейским фотографию автомобиля с указанием номера и подробно описала нападавшего.

Другая украинка, подвергшаяся нападению, мало что помнит. «Помню три удара кулаком, а потом ничего не помню. Очнулась я в больнице», — сказала она. Согласно медицинскому заключению, у нее открытый перелом челюсти, а также переломы скуловой и носовой костей.

По словам регионального парамедика Андреа Дивишовой, с места происшествия женщину доставили в приемное отделение университетской больницы Пльзеня на машине скорой помощи.

Пресс-секретарь полиции Эва Червенкова сообщила, что ее коллеги выясняют все обстоятельства дела. Она не стала комментировать, удалось ли найти подозреваемого.

Украинки, которые вместе с детьми бежали в Чехию через несколько недель после начала российской агрессии, не могут объяснить мотив нападения.

«Мы ни с кем не ссорились, никого ни на что не провоцировали», — говорят они. Однако, по их словам, это несколько вписывается в контекст печального случая, произошедшего на позапрошлой неделе, когда молодой украинец жестоко изнасиловал и попытался убить 15-летнюю девушку в Пльзене.

«Этот поступок вызвал огромный резонанс, и ненависть к украинцам усилилась. Мы были в общежитии и боялись выходить на улицу», — заключила Татьяна.

Ева Кантор Пордкова, мэр города Пласы, сообщила, что полиция проинформировала ее об этом деле лишь в общих чертах. «Я не знаю подробностей», — сказала она. 

Однако она отметила, что Пласы — один из населенных пунктов, где проживает наибольшее количество украинских беженцев. «Только в местном общежитии их двести человек. Однако серьезных конфликтов здесь пока не было», — добавила мэр.

Источник: novinky.cz


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Чехия полиция украинцы преступность

Комментарии:
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Dz 23 августа 2023 10:10
Плзень гетто какое то.
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