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Украинцу проломили череп во время драки на дискотеке в Чехии

Новости 420on
23 АВГУСТА 2023
11:30
582
Возле дискотеки в Теплице произошла потасовка, после которой 35-летний украинец оказался в бессознательном состоянии с проломленным черепом. Он был доставлен в больницу, где через несколько часов скончался.
Полиция ищет свидетелей особо тяжкого насильственного преступления, произошедшего в ночь на воскресенье, 13 августа, в 03:25 в Теплице-Трнованы (ул. Яна Козины, напротив танцевального клуба «Луна»). Полицейские разместили на своем сайте видеозапись и просят тех, кто узнал себя в кадре, откликнуться и помочь полиции раскрыть это дело. 

«В связи с этим делом региональный уголовный розыск просит общественность оказать содействие в поиске возможных свидетелей этого события. Это лица, изображенные на кадрах и фотографиях», — заявил пресс-секретарь региональной полиции Камиль Марек. 

Помимо тех, кто узнал себя на кадрах, полиция просит людей, которые в тот момент находились на месте происшествия и могут сообщить важную информацию по данному делу, обратиться по номеру 158 или в ближайшее отделение полиции.

«Вся полученная таким образом информация может существенно помочь в раскрытии преступления», — говорится в сообщении на сайте полиции. 

По данным iDNES.cz, возле дискотеки произошла потасовка, после которой 35-летний украинец оказался в бессознательном состоянии с проломленным черепом. Он был доставлен в больницу, где через несколько часов скончался. У мужчины было сильное кровоизлияние в мозг. В настоящее время полиция пытается выяснить, кто нанес ему травмы. По данным сайта, жена пострадавшего сказала, что его ударили по голове дубинкой. Она также утверждает, что ее муж не ввязывался в драку, а, наоборот, пытался разнять агрессивных мужчин.

Источник: www.extra.cz




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полиция украинцы преступность Чехия Теплице

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