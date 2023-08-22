Школьный завхоз из Праги домогался детей в лагере. Его ждет кастрация
23 АВГУСТА 2023
17:30
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Мужчина из Праги осужден на 5,5 лет за сексуальное домогательство к школьницам во время летних курсов. Приговор был утвержден пражским Высшим судом, который отверг апелляцию прокурора на увеличение срока наказания. В дополнение к тюремному заключению, мужчина будет проходить сексологическое лечение и запрещено ему работать с детьми на срок 10 лет. Он также выразил намерение подвергнуться кастрации.
В период с 2019 по 2022 год, будучи завхозом начальной школы, мужчина совершал преступления в лагерях для детей, организованных школой. Он фотографировал и трогал детей, пока они спали. Его деяния были раскрыты, когда одна из девочек проснулась и рассказала о происшедшем. При обыске его дома, полиция обнаружила детскую порнографию.
Прежде мужчина уже был осужден за подобные деяния и прошел курс стационарного лечения, но впоследствии вернулся к работе в начальной школе.
Судья отметила, что он признал свою вину и деяния, в то время как обычно большинство преступников долго отрицают свои преступления. Судья также подчеркнула, что мужчина совершал все это в состоянии ослабленной вменяемости из-за врожденных сексуальных отклонений и никогда не применял физического насилия к детям.
Вместе с тем, судья указала на отягчающие обстоятельства: длительный период времени преступлений и злоупотребление своим служебным положением.
Основным наказанием для него является сексологическое лечение. Мужчина сам заявил о своем желании кастрации как способа предотвратить повторение преступлений в будущем.
Деньги за нематериальный ущерб, требуемый одной из пострадавших, были выплачены матерью сорокадевятилетнего мужчины от его имени.
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