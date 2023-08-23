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Полиция предъявила обвинение водителю, который жестоко избил двух украинок

Новости 420on
24 АВГУСТА 2023
10:00
994
Полиция предъявила обвинение 48-летнему мужчине в нанесении побоев и нарушении общественного порядка. Злоумышленник напал на двух украинок в городе Пласы, расположенном на севере Пльзенского края. Одна из иностранок попала в больницу с тяжелыми трамвами.
Пресс-секретарь полиции Павла Бурешова подтвердила эту информацию. «В среду, 23 августа, мы возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины как обвиняемого в совершении преступления, связанного с нанесением побоев и хулиганством», — сказала она, добавив, что 24 августа будет выдвинуто ходатайство о взятии мужчины под стражу.

Как уже сообщал 420on, инцидент произошел 13 августа, когда подруги отправились с детьми в парк аттракционов.

«Мы пошли с детьми на карусель. Потом мы сели с Лилей на бордюр и разговорились. Рядом с нами остановилась старенькая Skoda Octavia с прицепом, и мужчина за рулем спросил, не из Украины ли мы. Затем он отъехал на несколько метров, оставил машину заведенной и вернулся к нам», — описывает ситуацию, предшествующую нападению, 44-летняя Татьяна. По ее словам, мужчина сначала начал ругаться, а затем напал на них.

«Сначала я получила три удара кулаком по лицу. Затем он начал дергать меня за волосы, чтобы я встала, а потом бросился на Лилю», — рассказала Татьяна.

Она воспользовалась моментом, когда нападавший переключил свое внимание на ее подругу, быстро подбежала к машине и вытащила ключ из замка зажигания, чтобы он не смог уехать.

«Я уже собиралась звонить в полицию, когда сзади ко мне подошли еще двое мужчин, ударили меня по спине, и я уронила ключ на землю. Первый нападавший поднял его, сел в свою машину и уехал с места происшествия. В это время к нам направились две девушки и парень, которые вызвали полицию и скорую помощь, потому что Лиля лежала на земле без сознания, на лице у нее была кровь», — продолжает Татьяна.

К счастью, в результате нападения Татьяна отделалась лишь синяками. Она передала патрульным полицейским фотографию автомобиля с указанием номера и подробно описала нападавшего.

Другая украинка, подвергшаяся нападению, мало что помнит. «Помню три удара кулаком, а потом ничего не помню. Очнулась я в больнице», — сказала она. Согласно медицинскому заключению, у нее открытый перелом челюсти, а также переломы скуловой и носовой костей.

В настоящее время полиция выясняет личности других подозреваемых.



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полиция преступность украинцы Чехия

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