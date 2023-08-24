В Чехии иностранец скрылся, не оплатив часы Rolex стоимостью 750 тысяч
24 АВГУСТА 2023
20:30
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Следователи из Усти-над-Орлицей уже более двух недель ведут расследование кражи Rolex, оцененных в 750 000 чешских крон. Неизвестный мужчина около 30 лет украл часы у владельца, притворившись, что хочет их купить.
«Владелец разместил объявление о продаже часов на одном из интернет-порталов. Согласовав встречу с заинтересованным лицом, он приехал лично. Мужчина-покупатель, с восточным акцентом и ограниченным владением чешским, осмотрел часы, подлинность которых подтвердил по телефону у третьего лица. Затем он сообщил, что подумает о покупке и свяжется с ним», — поделилась пресс-секретарь полиции Ивета Копецка. Через несколько дней они встретились на Mírové náměstí. Мужчина снова осмотрел часы, после чего они отправились в банк для осуществления денежной сделки. «Однако, войдя в холл банка, покупатель оттолкнул продавца, убежал с часами на руке в сторону улицы Гавличкова, перепрыгнул через забор и скрылся. Потерпевший пытался преследовать преступника, но безрезультатно», — добавила представительница полиции.
«Мужчина светлокожий, примерно 180 см ростом, среднего телосложения. У него короткие темно-русые волосы, зачесанные назад, щетина на лице, носил круглые очки с диоптриями. Курил электронную сигарету. На руке были серебряные часы Rolex, с собой держал коричневую кожаную сумку», — описали подозреваемого полицейские.
Личность подозреваемого остается неизвестной. Криминалисты также ищут украденные часы Rolex из желтого металла с синим циферблатом и серийным номером Z857479. За кражу вору грозит до пяти лет лишения свободы.
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