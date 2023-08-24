48-летний мужчина, напавший на украинок в Чехии, уже под стражей

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан (STAN) прокомментировал инцидент. «Напасть на них только из-за национальности — это абсолютно отвратительно», — написал он в социальной сети X. Он добавил, что эти действия стали результатом ненавистнических высказываний в адрес украинцев.





Нападение осудила и уполномоченный правительства по правам человека Клара Шимачкова-Лауренчикова. Она заявила, что абсолютно недопустимо нападать на человека только потому, что он имеет другую национальность.





«Я очень сожалею о том, что произошло с женщинами в Пласах. Я желаю им скорейшего выздоровления и посылаю много сил им и их детям, которые стали свидетелями нападения», — сказала она.





Как уже сообщал 420on , инцидент произошел 13 августа, когда подруги отправились с детьми в парк аттракционов.





«Мы пошли с детьми на карусель. Потом мы сели с Лилей на бордюр и разговорились. Рядом с нами остановилась старенькая Skoda Octavia с прицепом, и мужчина за рулем спросил, не из Украины ли мы. Затем он отъехал на несколько метров, оставил машину заведенной и вернулся к нам», — описывает ситуацию, предшествующую нападению, 44-летняя Татьяна. По ее словам, мужчина сначала начал ругаться, а затем напал на них.





«Сначала я получила три удара кулаком по лицу. Затем он начал дергать меня за волосы, чтобы я встала, а потом бросился на Лилю», — рассказала Татьяна.





Она воспользовалась моментом, когда нападавший переключил свое внимание на ее подругу, быстро подбежала к машине и вытащила ключ из замка зажигания, чтобы он не смог уехать.





«Я уже собиралась звонить в полицию, когда сзади ко мне подошли еще двое мужчин, ударили меня по спине, и я уронила ключ на землю. Первый нападавший поднял его, сел в свою машину и уехал с места происшествия. В это время к нам направились две девушки и парень, которые вызвали полицию и скорую помощь, потому что Лиля лежала на земле без сознания, на лице у нее была кровь», — продолжает Татьяна.





К счастью, в результате нападения Татьяна отделалась лишь синяками. Она передала патрульным полицейским фотографию автомобиля с указанием номера и подробно описала нападавшего.





Другая украинка, подвергшаяся нападению, мало что помнит. «Помню три удара кулаком, а потом ничего не помню. Очнулась я в больнице», — сказала она. Согласно медицинскому заключению, у нее открытый перелом челюсти, а также переломы скуловой и носовой костей.





В настоящее время полиция выясняет личности других подозреваемых.











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