Одобряете российскую агрессию в Украине? В Чехии вас ждет наказание — вот примеры

В конце ноября прошлого года Сенат областного суда в Остраве отклонил апелляцию бывшего депутата SPD из Брунталя Даниэля Макая, осужденного за высказывания, одобряющие российскую военную агрессию на Украине. В феврале 2022 года он написал в Facebook, что Путин — боец и разоружит "укрофашистов", а также что Россия должна сбросить на Украину водородную бомбу. Окружной суд Брунталя оштрафовал его на 45 000 чешских крон, что было поддержано апелляционным судом.





Месяц спустя Региональный суд Праги оставил в силе десятимесячный тюремный срок Патрика Тушла за его ненавистнические высказывания в адрес украинцев в записи в социальных сетях. Суд смягчил приговор первой инстанции в отношении Томаша Чермака, согласно которому он должен был провести за решеткой шесть месяцев, и приговорил его к десяти месяцам лишения свободы условно. По мнению суда, мужчины совершили преступления, связанные с дезинформацией нации и разжиганием ненависти. В середине июля этого года Верховный суд отклонил апелляции обоих осужденных, назвав их необоснованными.





Тушл и Чермак также фигурируют в других уголовных делах, связанных с их действиями во время пандемии COVID-19. В июле Высший суд Праги оставил в силе приговор Чермаку, осужденному на 5,5 лет лишения свободы за поддержку и содействие терроризму, включая призывы использовать насилие в отношении политиков, чтобы не допустить принятия поправки к закону о пандемии. Тушлу был назначен срок лишения свободы в общей сложности 19 месяцев. Помимо разжигания ненависти к украинцам, ему предъявлены обвинения в опасном преследовании главы Чешской медицинской палаты Милана Кубека и в беспорядках у дома эволюционного биолога Ярослава Флегра во время пандемии коронавируса.









В мае текущего года окружной суд Праги-1 вынес приговор тридцатиоднолетнему Якубу Яшеку, осуждая его к шести месяцам условного заключения на два года. Согласно обвинению, он участвовал в антиправительственной демонстрации в марте, носив нашивки с буквой "Z" и логотипом "Вагнер". Помимо этого, Яшеку запрещено посещение Праги в течение года, и он обязан уплатить штраф в размере 12 000 чешских крон. Яшек не согласен с обвинениями, заявив, что осуждает военные преступления, "независимо от того, кто их совершает". Он подал апелляцию, и в июле Городской суд Праги отменил условный срок, вернув дело прокурору для дальнейшего расследования.





Этим летом были вынесены еще четыре обвинительных приговора. Суд оправдал Мартину Беднаржову, чешскую учительницу иностранных языков, преследовавшуюся за отрицание военных преступлений России на Украине. Судья отметил отсутствие признаков преступления в действиях учительницы. Прокурор подал апелляцию. Беднаржова отрицает свою вину, утверждая, что высказывания были сделаны в контексте урока медиаграмотности в начальной школе по указаниям Министерства образования. Она утверждает, что СМИ деформируют ситуацию на Украине.





Мужчину, повредившего автомобиль с украинскими номерами после демонстрации на Вацлавской площади в марте, приговорили к шести месяцам условно и году запрета на пребывание в Праге. Пресс-секретарь суда Ева Швиглерова (Eva Švíglerová) сообщила, что приговор вступил в силу в середине июня.





В августе районный суд Праги 1 вновь оценил действия Ладислава Врабеля, организатора антиправительственных мероприятий. Он был признан виновным в распространении тревожной информации и приговорен к четырем месяцам условно с 18-месячным испытательным сроком. В своей речи в ноябре прошлого года Врабел утверждал, что Чехия нападет на Российскую Федерацию с использованием ядерного оружия.





Вчера был объявлен окончательный приговор Ярославу Попелке, который в середине марта на антиправительственной демонстрации в Праге призывал к срыву украинского флага с Национального музея. Апелляционный суд подтвердил его четырехмесячный условный приговор. Также подтвержден 18-месячный запрет на пребывание в Праге. Приговор уже вступил в силу.





В июне издание "Seznam Zprávy" сообщило, что еще 14 человек были оштрафованы городскими властями за попытку сорвать украинский флаг с Национального музея. По аналогичным случаям мэрия продолжает проводить расследование.















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