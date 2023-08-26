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Чех 25 лет избивал жену. В тюрьме он проведет всего 4,5 года

Анастасия Князева
29 АВГУСТА 2023
22:00
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Мужчина из Годонинского района долгие 25 лет подвергал свою жену жестокому насилию. Даже беременность жены и наличие детей в округе не остановили его от отвратительных действий. Вторник принес решение областного суда Брно, подтвердившего срок лишения свободы в четыре с половиной года.
С 1997 по 2022 год этот мужчина терроризировал свою жертву, в результате чего был арестован полицией после одного из нападений. Преступления совершались в квартире маленькой деревни в районе Годонин. Удивительно, что власти не смогли пресечь этот кошмар раньше, учитывая видимые следы насилия на теле жены.

«Он не только оскорблял ее психологически, угрожая бросить с балкона или убить, но и унижал, обвиняя в неверности и даже говоря, что ее еда непригодна. Не ограничиваясь словами, он наносил удары, царапины, избивал кулаками, что оставляло синяки, ссадины, кровь и даже сломанное ребро», — говорит обвинительное заключение.

С желанием сохранить свою жизнь, жена и ее дети нашли убежище у соседей. Отсутствие поддержки и насильственное обращение заставили ее покинуть дом.

Подвергнутый судебному разбирательству в Годонинском районном суде, мужчина получил наказание в виде лишения свободы сроком в четыре с половиной года за жестокость и угрозу воспитанию детей. В суде он пытался избежать ответственности, оправдывая себя алкоголем.

«Но и моя жена не отставала в плане выпивки»
«Моя жена тоже увлекалась алкоголем, и я ее за это ругал», — пояснил он, утверждая, что серьезных нарушений не допускал. Он обжаловал приговор в областном суде Брно, надеясь на смягчение наказания. Однако апелляционная коллегия, возглавляемая Маркетой Йирсовой, не поддержала его. «Обвинения в адрес подсудимого усиливались тем, что он совершал преступления на протяжении всего совместного времени жизни. Даже после рождения троих детей он не остановился. Продолжительность этих преступлений действительно настораживает», — отвергла апелляцию судья Йирсова.



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преступность семья

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