Чех 25 лет избивал жену. В тюрьме он проведет всего 4,5 года

С 1997 по 2022 год этот мужчина терроризировал свою жертву, в результате чего был арестован полицией после одного из нападений. Преступления совершались в квартире маленькой деревни в районе Годонин. Удивительно, что власти не смогли пресечь этот кошмар раньше, учитывая видимые следы насилия на теле жены.



«Он не только оскорблял ее психологически, угрожая бросить с балкона или убить, но и унижал, обвиняя в неверности и даже говоря, что ее еда непригодна. Не ограничиваясь словами, он наносил удары, царапины, избивал кулаками, что оставляло синяки, ссадины, кровь и даже сломанное ребро», — говорит обвинительное заключение.



С желанием сохранить свою жизнь, жена и ее дети нашли убежище у соседей. Отсутствие поддержки и насильственное обращение заставили ее покинуть дом.



Подвергнутый судебному разбирательству в Годонинском районном суде, мужчина получил наказание в виде лишения свободы сроком в четыре с половиной года за жестокость и угрозу воспитанию детей. В суде он пытался избежать ответственности, оправдывая себя алкоголем.



«Но и моя жена не отставала в плане выпивки»

«Моя жена тоже увлекалась алкоголем, и я ее за это ругал», — пояснил он, утверждая, что серьезных нарушений не допускал. Он обжаловал приговор в областном суде Брно, надеясь на смягчение наказания. Однако апелляционная коллегия, возглавляемая Маркетой Йирсовой, не поддержала его. «Обвинения в адрес подсудимого усиливались тем, что он совершал преступления на протяжении всего совместного времени жизни. Даже после рождения троих детей он не остановился. Продолжительность этих преступлений действительно настораживает», — отвергла апелляцию судья Йирсова.













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