ВИДЕО: Грабеж пожилого человека на 20 000 крон — жертва госпитализирована



Инцидент произошел в пятницу, 25 августа, около 17:00. Пресс-секретарь полиции, Ян Данек, описал, как грабители поджидали мужчину у банкомата и напали на него, когда он отправился по эскалатору.





«В момент, когда потерпевший двигался вверх по эскалатору после снятия денег, его толкнули, и он упал. Грабители завладели деньгами и скрылись», — сказал Данек.





Полицейские быстро отреагировали на происшествие, задержали преступников на ближайшей станции метро и вернули похищенные 20 000 крон пострадавшему.





Тем не менее в результате нападения мужчину пришлось госпитализировать и ему потребовалась операция. Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы за совершенное преступление.













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