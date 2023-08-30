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ВИДЕО: Грабеж пожилого человека на 20 000 крон — жертва госпитализирована

Анастасия Князева
30 АВГУСТА 2023
20:00
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В Праге 10 у банкомата неизвестные напали на пожилого мужчину, снимавшего деньги. Происшествие случилось в торговом центре на Скалке. Грабители, заметив мужчину с тростью, атаковали его, толкнули на эскалаторе и похитили 20 000 крон. Хотя полиция быстро задержала преступников и возвратила похищенные деньги, пострадавшего, восьмидесятипятилетнего пенсионера пришлось госпитализировать для операции.

Инцидент произошел в пятницу, 25 августа, около 17:00. Пресс-секретарь полиции, Ян Данек, описал, как грабители поджидали мужчину у банкомата и напали на него, когда он отправился по эскалатору.

«В момент, когда потерпевший двигался вверх по эскалатору после снятия денег, его толкнули, и он упал. Грабители завладели деньгами и скрылись», — сказал Данек.

Полицейские быстро отреагировали на происшествие, задержали преступников на ближайшей станции метро и вернули похищенные 20 000 крон пострадавшему.

Тем не менее в результате нападения мужчину пришлось госпитализировать и ему потребовалась операция. Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы за совершенное преступление.



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Чехия преступность

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