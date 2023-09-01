Иностранец в центре Праги пытался разбить сейф Казмы с миллионом долларов внутри Новости 420on 2 СЕНТЯБРЯ 2023 09:00 962

Утром 31 августа, молодой человек попытался повредить сейф с одним миллионом долларов (22 млн крон), находящийся на территории Пражского выставочного комплекса. Сейф находится под постоянным наблюдением охранников, которые и вмешались в инцидент. Полиция ведет расследование этого дела.





«Делом занялись коллеги из местного отдела, которые выясняют, почему мужчина это сделал. Хотел ли он просто повредить сейф или ограбить его», — сказал представитель полиции Ричард Хрдина.



Фильм «Onemanshow: The Movie», за которым стоит инфлюенсер и ведущий Камил Бартошек, выступающий под псевдонимом Kazma, за первые выходные после выхода посмотрели 290 000 зрителей. Каждый, кто придет в кинотеатр на просмотр блокбастера и разгадает с помощью подсказок таинственный шифр, спрятанный в фильме, имеет шанс выиграть сказочный приз стоимостью 1 000 000 долларов США, что составляет около 22 000 000 крон. Все эти деньги получит тот, кто сделает это первым. Но сделать это нужно за отведенное время. Обратный отсчет на столбе показывает время, оставшееся до конца игры. Столбик отсчитывает время неравномерно, иногда по дням, иногда по часам, но всегда линейно вниз. Шутка в том, что никто не знает, сколько времени осталось до конца игры. Но как только в столбце появляется цифра 0, игра заканчивается, и охраняемый сейф с миллионом долларов исчезает навсегда.



Вот уже вторую неделю зрители кинотеатров пытаются разгадать таинственный код и получить за него солидное вознаграждение. Люди неоднократно приходили в кинозалы с карандашами и блокнотами, пытаясь тщательно записать все подсказки, найденные в этом уникальном интерактивном фильме. Однако до сих пор никому не удалось разгадать код.



Казма также прокомментировал этот случай непосредственно в своей социальной сети. «Да, сегодня утром в 6:57 кто-то пытался взломать наш сейф. Охранники утихомирили его, и злоумышленник был передан чешской полиции. Не портите игру другим, оно того не стоит», — написал он в социальной сети X.



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ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR Все произошло около 7 часов утра. 23-летний мужчина несколько раз ударил металлическим прутом по считывающему устройству сейфа. Его сразу же задержали на месте охранники.«Делом занялись коллеги из местного отдела, которые выясняют, почему мужчина это сделал. Хотел ли он просто повредить сейф или ограбить его», — сказал представитель полиции Ричард Хрдина.Фильм «Onemanshow: The Movie», за которым стоит инфлюенсер и ведущий Камил Бартошек, выступающий под псевдонимом Kazma, за первые выходные после выхода посмотрели 290 000 зрителей. Каждый, кто придет в кинотеатр на просмотр блокбастера и разгадает с помощью подсказок таинственный шифр, спрятанный в фильме, имеет шанс выиграть сказочный приз стоимостью 1 000 000 долларов США, что составляет около 22 000 000 крон. Все эти деньги получит тот, кто сделает это первым. Но сделать это нужно за отведенное время. Обратный отсчет на столбе показывает время, оставшееся до конца игры. Столбик отсчитывает время неравномерно, иногда по дням, иногда по часам, но всегда линейно вниз. Шутка в том, что никто не знает, сколько времени осталось до конца игры. Но как только в столбце появляется цифра 0, игра заканчивается, и охраняемый сейф с миллионом долларов исчезает навсегда.Вот уже вторую неделю зрители кинотеатров пытаются разгадать таинственный код и получить за него солидное вознаграждение. Люди неоднократно приходили в кинозалы с карандашами и блокнотами, пытаясь тщательно записать все подсказки, найденные в этом уникальном интерактивном фильме. Однако до сих пор никому не удалось разгадать код.Казма также прокомментировал этот случай непосредственно в своей социальной сети. «Да, сегодня утром в 6:57 кто-то пытался взломать наш сейф. Охранники утихомирили его, и злоумышленник был передан чешской полиции. Не портите игру другим, оно того не стоит», — написал он в социальной сети X.Источник: prazsky.denik.cz

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