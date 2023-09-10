Полиция в Чехии задержала мужчин, которые организовывали кружки и насиловали детей

Выяснилось, что преступники обменивались в интернете опытом и советами о том, как получить доступ к детям через клубы или объединения. По данным полицейского президиума, группа охватывает несколько регионов. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает новостной сервер iRozhlas.cz.

Ондржей Моравчик, пресс-секретарь полицейского президиума, подтвердил эту информацию. Полиция пока не хочет раскрывать подробности дела и то, в каких регионах действовали обвиняемые, так как все еще ведет наблюдение за некоторыми из подозреваемых.

«Проводимое уголовное разбирательство показало, что между преступниками в разных регионах существует связь. Она заключается прежде всего в обмене знаниями и рекомендациями, а также в одинаковом способе действий, то есть в использовании досуга и отдыха детей и молодежи для совершения преступлений», — сказал Моравчик в интервью серверу iRozhlas.

По данным Radiožurnál, группа состоит из отдельных лиц и групп единомышленников в различных регионах. Сотрудники уголовного розыска провели несколько обысков, предъявили обвинения нескольким людям, суд отправил двух человек под стражу.

Преступники вышли на группу во время расследования дел о жестоком обращении с детьми в Остраве и Таборе, сообщает сервер. 49-летний мужчина в течение нескольких лет организовывал кружки для школьников в начальных школах города Табор. Следователи установили, что при этом он совершил сексуализированное насилие над 10 детьми. 40-летний мужчина из Остравы также работал в клубе, который помогал организовать детский досуг. Он обвиняется в сексуальном насилии над несколькими несовершеннолетними.

В июне этого года пресс-секретарь полиции Соня Штетинска сообщила журналистам, что мужчина работал в одном из клубов Остравы, занимавшемся организацией досуга детей после школы. По ее словам, полиции уже удалось доказать факт изнасилования нескольких мальчиков.

«Мужчина, организуя занятия и мероприятия клуба, совершал действия, существенно посягающие на половую неприкосновенность несовершеннолетних мальчиков в возрасте от 10 до 15 лет. Сексуальные посягательства на этих особо уязвимых жертв принимали различные формы и, предположительно, происходили во время мероприятий, проводимых клубом в нескольких местах нашего региона, а также за рубежом, с 2000 года по настоящее время», — сказала Штетинска.

Сотрудники полиции сообщили о случае в Таборе в мае прошлого года. По словам пресс-секретаря региональной полиции Йиржи Мацнера, опубликованным тогда на сайте полиции, мужчина, организовавший досуг, вероятно, в течение нескольких лет занимался сексуальными домогательствами.











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