В Брно мужчина срывал с женщин золотые цепочки, его задержала полиция
13 сентября 2023
11:30
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Задержан мужчина, подозреваемый в краже золотых цепочек у женщин в Брно. По словам полицейских, в общественном транспорте он срывал цепочки с шеи, а затем убегал перед закрытием дверей трамвая или автобуса. При этом он сбивал с толку возможных свидетелей, постоянно меняя свою верхнюю одежду, но камеры наблюдения зафиксировали его действия.
Представитель полиции Давид Халоупка сообщил об аресте 38-летнего мужчины.
«Он ничего не оставлял на волю случая в своих действиях и был очень хорошо подготовлен к ним. Он всегда совершал нападения в общественном транспорте, где заранее высматривал свою жертву. В основном это были пожилые женщины, с шеи которых он срывал золотые цепочки», — сказал представитель пресс-службы.
По словам следователей, его кражи проходили по схожему сценарию: он пользовался коротким временем на остановке и начинал убегать с драгоценностями в одно мгновение, как только закрывались двери транспорта.
«Он минимизировал риск погони. Однако во время последней кражи он оступился. Оперативному дежурному вскоре после получения сообщения удалось установить его личность по городской системе видеонаблюдения по описанию жертвы и проследить за ним во время следующего побега», — сказал Халоупка.
Мужчине было предъявлено обвинение, после чего суд отправил его под стражу.
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