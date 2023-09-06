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Женщину из Чехии шантажировали расправой над семьей

Анастасия Князева
14 сентября 2023
20:00
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На последнюю встречу с шантажистами уже приехал чешский спецназ.
Сотрудники уголовного розыска из Хеба начали уголовное преследование 52-летнего мужчины и 72-летней женщины из Тахова по обвинению в вымогательстве. Их жертвой стала 52-летняя женщина из Марианске-Лазне, которая одолжила им около 600 000 чешских крон. Однако, когда она решила больше не давать им деньги, начался шантаж.

Эти две женщины встретились в январе у торгового центра в Марианске-Лазне, где одна из них впервые вопросила займ. Встреча произошла случайно, когда старшая женщина попросила мелочь у женщины, сидевшей в машине. Поскольку женщина была заметно состоятельной, пенсионерке неожиданно досталась внушительная сумма — тысяча крон. В тот момент подозреваемая была одна, но позднее к ней присоединился ее сообщник.

«С января по сентябрь пара неоднократно обращалась к женщине, прося деньги в долг. Женщина одалживала им деньги в большинстве случаев, но они не возвращали сумму. Когда женщина решила больше не удовлетворять их просьбу, пара стала угрожать ей физическим насилием, если она не предоставит им больше денег», — сообщил пресс-секретарь полиции Якуб Копржива.

«Они также угрожали напасть на других членов ее семьи», — добавил пресс-секретарь. Эскалация агрессии обвиняемой пары заставила женщину опасаться за свое здоровье и здоровье близких, поэтому она обратилась в полицию. В начале сентября пара была задержана в Марианске-Лазне, их задержали в месте, где женщина должна была передать им дополнительные деньги.

«Мужчина был взят под стражу на основании решения суда, уголовное преследование женщины продолжается», — сказал представитель пресс-службы. «Если их вина будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до четырех лет», — добавил Копржива.




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