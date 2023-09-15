В Карловых Варах мужчина мастурбировал во время езды на велосипеде и нападал на женщин. Подозреваемый уже под стражей
15 сентября 2023
21:30
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Сотрудники уголовного розыска арестовали и предъявили обвинение 58-летнему мужчине из Соколовского района, которого они подозревают в публичном разврате. По словам очевидцев, он мастурбировал во время езды на велосипеде, а также напал на одну из женщин.
Полиция вела его розыск. На этой неделе суд отправил его под стражу после возбуждения дела по обвинению в хулиганстве и попытке изнасилования.
Пресс-секретарь полиции Якуб Копржива сообщил 15 сентября о развитии событий в этом деле. В начале сентября полиция обратилась к общественности с просьбой установить личность подозреваемого, который был запечатлен камерами наблюдения в середине августа.
По словам очевидцев, мужчина должен был подходить к проходящим мимо женщинам и просить помочь с мастурбацией. На одну из них он напал. Женщина стала защищаться, пинаться и кричать и тогда подозреваемый скрылся.
После этого начались поиски и обращения в СМИ, и в среду полицейским удалось задержать подозреваемого из Соколовского района в одной из квартир в Пльзене.
«Комиссар полиции подал ходатайство прокурору о внесении представления о взятии обвиняемого под стражу, который его удовлетворил», — сказал Копржива, добавив, что преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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