Руководитель детских кружков домогался мальчиков. В интернете раздавал советы другим педофилам в Чехии

Барта также был членом группы, которая обменивалась опытом и советами по установлению контакта с детьми через клубы и кружки в интернете. Согласно данным уголовного розыска, группа действовала в нескольких регионах. Важно отметить, что приговор не является окончательным.

Судебное решение постановило, что с 2001-го по прошлый год Барта совершал сексуальные действия с несовершеннолетними из региона Табор. В его деяния входило оральное сексуальное насилие во время занятий в различных клубах или во время поездок, а также фотографирование обнаженных мальчиков и неуместные прикосновения. Кроме того, он предоставлял им алкоголь и разрешал курить сигареты и кальян. В большинстве случаев мальчикам было от 9 до 13 лет.

Помимо приговора к тюремному заключению, Барта обязали пройти стационарное лечение. Полиция в дополнение определила его как одного из членов группы лиц, действовавших в нескольких регионах. Следователи в настоящее время продолжают расследование в отношении нескольких других лиц. Полиция начала расследование в ответ на случаи жестокого обращения с детьми в Остраве и Таборе.

Эксперты утверждают, что Барта создал клубы для школьников в начальных школах города Табор и совершил сексуальные действия с более чем 10 детьми. Еще один 40-летний мужчина из Остравы, который также работал в детском клубе, был обвинен в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетних. Изначально полиция рассматривала эти дела отдельно, однако позже выяснилось, что они имеют нечто общее. По мнению следователей, преследуемые мужчины являются членами группы подозреваемых в сексуальных нарушениях в отношении детей в разных регионах.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан (STAN) выразил мнение, что введение «детского сертификата» для лиц, желающих работать с несовершеннолетними, может усилить защиту детей. Этот сертификат будет подтверждать, что владелец его не имеет преступного прошлого в отношении детей. По словам Ракушана, некоторые депутаты уже работают над внедрением этой системы совместно с заместителем министра внутренних дел Карелом Дворжаком.













Следите за новостями Чехии в соцсетях:





