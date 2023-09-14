ВИДЕО: Месть бывшей жене не сошла с рук. Мужчина «изувечил» чужое авто



Муниципальную полицию вызвали на улицу Борованского в Праге 13. Диспетчеру сообщили о мужчине, повредившем одну из машин на парковке.



Прибывшие на место патрульные застали вандала за этим занятием: он бил острым камнем по заднему стеклу. Камень он быстро спрятал в карман, но по команде вытащил его. Выяснилось, что он сильно испортил машину, поцарапав капот, багажник, лобовое и боковые стекла. Кроме того, он отломал оба зеркала заднего вида.

«Причиной своего поступка он назвал обиду на бывшую партнершу и решение отомстить таким образом», — сообщила в Facebook пресс-секретарь пражской полиции Ирена Сейфертова. Сначала мужчина сказал полицейским, что машина принадлежит ему, но потом выяснилось, что она зарегистрирована на его бывшую жену. В итоге его задержали и передали чешской полиции.

















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