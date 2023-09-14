ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

ВИДЕО: Месть бывшей жене не сошла с рук. Мужчина «изувечил» чужое авто

Анастасия Князева
20 сентября 2023
15:31
272
Патруль пражской полиции был вынужден принять меры в Стодулках против мужчины, который повредил одну из припаркованных машин. Он поцарапал камнем капот и стекла, а также оторвал оба зеркала. Нарушитель признался, что хотел отомстить бывшей жене.

Муниципальную полицию вызвали на улицу Борованского в Праге 13. Диспетчеру сообщили о мужчине, повредившем одну из машин на парковке.
 
Прибывшие на место патрульные застали вандала за этим занятием: он бил острым камнем по заднему стеклу. Камень он быстро спрятал в карман, но по команде вытащил его. Выяснилось, что он сильно испортил машину, поцарапав капот, багажник, лобовое и боковые стекла. Кроме того, он отломал оба зеркала заднего вида.  
 
«Причиной своего поступка он назвал обиду на бывшую партнершу и решение отомстить таким образом», — сообщила в Facebook пресс-секретарь пражской полиции Ирена Сейфертова.  Сначала мужчина сказал полицейским, что машина принадлежит ему, но потом выяснилось, что она зарегистрирована на его бывшую жену. В итоге его задержали и передали чешской полиции.  




Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 
 
преступность

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19 СЕНТЯБРЯ 2023
17:00
748
ОБЩЕСТВО
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКИХ КРУЖКОВ ДОМОГАЛСЯ МАЛЬЧИКОВ. В ИНТЕРНЕТЕ РАЗДАВАЛ СОВЕТЫ ДРУГИМ ПЕДОФИЛАМ В ЧЕХИИ
15 СЕНТЯБРЯ 2023
21:30
1557
ОБЩЕСТВО
В КАРЛОВЫХ ВАРАХ МУЖЧИНА МАСТУРБИРОВАЛ ВО ВРЕМЯ ЕЗДЫ НА ВЕЛОСИПЕДЕ И НАПАДАЛ НА ЖЕНЩИН. ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ УЖЕ ПОД СТРАЖЕЙ
14 СЕНТЯБРЯ 2023
20:00
1518
ОБЩЕСТВО
ЖЕНЩИНУ ИЗ ЧЕХИИ ШАНТАЖИРОВАЛИ РАСПРАВОЙ НАД СЕМЬЕЙ
14 СЕНТЯБРЯ 2023
16:30
3413
ОБЩЕСТВО
ДРАКА МЕЖДУ ИНОСТРАНЦАМИ В ПРАГЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ СЕРЬЕЗНЫМИ ТРАВМАМИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
20 СЕНТЯБРЯ 2023
17:04
168
ПОЛИТИКА
ОПАСНОЕ ПРОРОССИЙСКОЕ СОСЕДСТВО? ДО ВЫБОРОВ В СЛОВАКИИ ОСТАЛОСЬ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ — СИТУАЦИЯ СЕРЬЕЗНАЯ
20 СЕНТЯБРЯ 2023
14:30
211
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ СМОГУТ ОБЪЕДИНИТЬ СВОИ ТРЕБОВАНИЯ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК
20 СЕНТЯБРЯ 2023
13:00
594
ОБЩЕСТВО
КОЛИЧЕСТВО УКРАИНЦЕВ, КОТОРЫМ ЧЕХИЯ ОПЛАЧИВАЕТ ВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЕ, ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛОСЬ
20 СЕНТЯБРЯ 2023
11:30
877
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
МИЛЛИАРДЕР ПРАЖАК ПОСТРОИТ «ОСОБЕННЫЕ» КВАРТИРЫ В ЛЕТНЯНАХ ЗА 1,3 МЛРД КРОН
20 СЕНТЯБРЯ 2023
10:00
1448
ЖИЗНЬ
КОММЕНТАРИЙ: НЕМЦЫ И ФРАНЦУЗЫ ВЫГОНЯЮТ ЛЮДЕЙ ИЗ МАШИН, ЧЕХИЯ ИДЕТ ДРУГИМ ПУТЕМ
20 СЕНТЯБРЯ 2023
08:24
541
ЖИЗНЬ
В ЧЕХИИ СОТРУДНИКИ КОМПАНИЙ, РАБОТАЮЩИЕ НА ДОМУ, МОГУТ ПОЛУЧАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 700 КРОН В МЕСЯЦ
20 СЕНТЯБРЯ 2023
07:00
521
ЖИЗНЬ
В ЧЕХИИ ХОТЯТ УСТАНОВИТЬ МИНИМАЛЬНУЮ СУММУ АЛИМЕНТОВ
19 СЕНТЯБРЯ 2023
22:30
1054
ЭКОНОМИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ ЗАМОРОЗИТ РОСТ ЗАРПЛАТ ПОЛИЦЕЙСКИХ И ГОССЛУЖАЩИХ, ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ БУДУТ УВОЛЕНЫ
19 СЕНТЯБРЯ 2023
21:00
740
ОБРАЗОВАНИЕ
В ЧЕШСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ СТУДЕНТАМ РАЗРЕШИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИИ, ОДНАКО С ОДНИМ УСЛОВИЕМ
19 СЕНТЯБРЯ 2023
20:00
493
ЭКОНОМИКА
ИНФЛЯЦИЯ В ЕС В АВГУСТЕ СНИЗИЛАСЬ ДО 5,9%, ВТОРОЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ ПОКАЗАТЕЛЬ — В ЧЕХИИ