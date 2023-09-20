Мужчина ранил ножом школьницу на улице в Брно
20 сентября 2023
17:39
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Днем 20 сентября мужчина напал на школьницу на улице Таборска в Брно. Девочка с травмами попала в больницу. Нападавший был сначала задержан прохожим, а затем обезврежен сотрудниками полиции. Мужчина нанес девочке ножевые ранения.
Об этом случае полиция сообщила в сети X. Предполагается, что нападение произошло около 14:30 на Таборской улице в Брно.
«После нападения девочку пришлось доставить в больницу. Нападавший был задержан на месте происшествия до прибытия полицейских случайным прохожим», — заявили в полиции, добавив, что полицейским пришлось обезвредить агрессивного мужчину.
Полиция пока не сообщает подробностей дела, неясно, знал ли нападавший девочку. Полиция не называет возраст школьницы, а также степень и характер травм, с которыми ее пришлось доставить в больницу.
По данным СМИ, нападавший, по всей видимости, находился под воздействием наркотиков. «Он напал на девочку, к счастью, на него сразу же набросились ребята и держали до приезда полиции», — сказал источник.
Пресс-секретарь полиции Якуб Ганем сообщил, что его коллег вызвал очевидец по линии экстренной помощи 156. Помимо ближайших патрулей, на место происшествия прибыли кинологи.
Пресс-секретарь скорой помощи Микаэла Бот, не уточняя подробностей, сообщила, что после оказания первой помощи спасатели отвезли пострадавшую в детскую больницу.
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