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Полиция предъявила обвинения участникам массовой драки между цыганами и украинцами

Новости 420on
21 сентября 2023
13:00
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Сотрудники полиции предъявили обвинения трем лицам в мелком хулиганстве в связи с массовой дракой между украинцами и цыганами в Пардубице, произошедшей этим летом. Ожидается, что расследование будет завершено к концу сентября.
Дело, усилившее напряжение между цыганами и украинцами в Пардубице в начале июля этого года, получает продолжение.
 
Полицейские предъявили обвинения трем участникам массовой драки, в которой в июле столкнулись около 20 человек и получили травмы. Новостной сервер Romea.cz сообщил тогда, что конфликт произошел между группой цыган и тремя украинцами.
 
«Полиция возбудила уголовное дело в отношении трех человек по факту массовых беспорядков», — подтвердил Алеш Веселы, прокурор района Пардубице.
 
Первоначально полиция подозревала в беспорядках трех иностранцев, однако из заявления прокурора следует, что к ответственности привлекаются участники инцидента из обеих столкнувшихся общин. «Двое из обвиняемых являются гражданами Чешской Республики, а один из обвиняемых — гражданин Украины», — заявил Веселы.
 
Он добавил, что расследование инцидента должно быть завершено к концу сентября.
 
Свидетели потасовки, произошедшей в июле, рассказали о встрече цыган с украинцами в пабе «Святой Патрик», расположенном на оживленной улице в центре Пардубице. По словам официанта, сначала они кричали друг на друга, затем иностранцы покинули паб, но, когда они вернулись через несколько часов, уже началась драка.
 
Один из пострадавших цыган вскоре после драки рассказал новостному серверу Romea.cz, что на его компанию было совершено нападение. Он утверждал, что во время драки иностранцы пытались порезать его ножом, о чем свидетельствовал порез на лице с двумя швами.
 
В Пардубице местные цыгане устроили акцию протеста, требуя обеспечить их безопасность после стычки. Аналогичные акции прошли и в других городах, в том числе в Брно и Крупке Теплицкого района.
 
В Брно акция протеста была созвана после того, как во время фестиваля фейерверков у плотины погиб молодой цыган. Впоследствии полиция установила, что его зарезал 37-летний иностранец. Мужчина оказался под стражей, но в августе был освобожден, поскольку, по мнению судьи, это было не убийством, а самообороной.
 
 


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Чехия цыгане полиция преступность украинцы

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