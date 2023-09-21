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Под Прагой бегун пнул собаку, затем нанес удар ножом хозяину

Анастасия Князева
22 сентября 2023
20:00
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Полиция проводит расследование инцидента, произошедшего в Седлчанках, недалеко от Праги. По предварительным данным, один мужчина напал на другого из-за собаки. Свидетель сообщил, что нападавший ударил своего оппонента ножом в шею. Инцидент произошел на берегу реки Эльбы между бегуном, у которого был ретривер, и двумя мужчинами, занимавшимися рыбной ловлей, тоже с собаками, но поменьше.
«В тот момент мимо пробегал *** с ретривером. Наша 10-летняя собака захотела поиграть, побежала за ретривером, а *** (хозяин ретривера — прим. ред.) пнул ее так, что она пролетела несколько метров», — сообщил один из мужчин в группе Facebook.
 
«Мы с другом моментально решили догнать мужчину, чтобы прояснить ситуацию. Он, не произнося ни слова, извлек нож и нанес удар моему другу в шею, после чего спокойно побежал дальше», — рассказал очевидец, который оказал первую помощь своему приятелю и вызвал скорую помощь.
 
«Везде была кровь, это было похоже на сцену из фильма ужасов», — написал мужчина, добавив, что нападавший нанес удар ножом своему оппоненту в яремную вену.
 
«Нападавшего удалось задержать в 11 часов вечера. Это оказался какой-то психопат из местных жителей. Мой друг находится в больнице на Виноградах в искусственной коме с тромбом в мозгу», — сообщил он.
 
Пресс-секретарь полиции Барбара Шнеевайс подтвердила, что инцидент имел место.
 
«В настоящее время проводится стандартное уголовное расследование, сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего инцидента, включая то, что ему предшествовало. Также возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, связанного с причинением тяжких телесных повреждений», — добавила она.
 



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преступность

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