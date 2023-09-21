Загадочное убийство Отилии Врански: тайну раскрыли после 90 лет?
22 сентября 2023
21:00
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Спустя 90 лет следствие, возможно, закрыло все вопросы вокруг убийства словацкой проститутки Отилии Врански.
По всей видимости, мрачный инцидент был спланирован старшим сержантом Йозефом Пекны и проституткой Антонией Коклесовой. Об этом объявил на лекции, посвященной 90-летию убийства, директор полицейского музея Радек Галаш.
Вранска была убита в Праге в ночь с 31 августа на 1 сентября 1933 года. Преступник или преступники расчленили ее обезглавленное тело, затем части тела были помещены в два чемодана и отправлены двумя разными поездами в Словакию.
«У нас есть двое подозреваемых, но нельзя утверждать на 100% после стольких лет. Наша уверенность составляет около 80%», — сказал Галаш новостному порталу iDNES. cz. «Отилия не была жертвой сексуального маньяка. Документальных доказательств чьей-то причастности к убийству или признаний в совершенном преступлении никогда не было. Мы уверены на 80%, что старший сержант Йозеф Пекны играл ключевую роль в убийстве, а Антония Коклесова, возможно, была его соучастницей или вовлечена в происходящее», — добавил директор полицейского музея, объявив дело раскрытым настолько, насколько это возможно.
Согласно Галашу, причиной смерти Врански не были удары по голове, как сначала предполагалось. Вероятно, ее убили, после чего нанесли удары по голове, возможно, используя тесак или топор, а затем нанесли ножевые ранения в область груди. Расчленение ее тела произошло только после смерти. Пекны, вероятно, был мастером в обращении с холодным оружием, так как он служил в чехословацком легионе в России. Тем не менее Галаш подчеркнул, что точные обстоятельства инцидента так и останутся неизвестными. Судя по всему, преступники действовали под влиянием сложной жизненной ситуации и, возможно, в аффекте. Однако все имеющиеся улики косвенны.
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