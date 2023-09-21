ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Загадочное убийство Отилии Врански: тайну раскрыли после 90 лет?

Анастасия Князева
22 сентября 2023
21:00
303
Спустя 90 лет следствие, возможно, закрыло все вопросы вокруг убийства словацкой проститутки Отилии Врански.
По всей видимости, мрачный инцидент был спланирован старшим сержантом Йозефом Пекны и проституткой Антонией Коклесовой. Об этом объявил на лекции, посвященной 90-летию убийства, директор полицейского музея Радек Галаш.
 
Вранска была убита в Праге в ночь с 31 августа на 1 сентября 1933 года. Преступник или преступники расчленили ее обезглавленное тело, затем части тела были помещены в два чемодана и отправлены двумя разными поездами в Словакию.
 
«У нас есть двое подозреваемых, но нельзя утверждать на 100% после стольких лет. Наша уверенность составляет около 80%», — сказал Галаш новостному порталу iDNES. cz. «Отилия не была жертвой сексуального маньяка. Документальных доказательств чьей-то причастности к убийству или признаний в совершенном преступлении никогда не было. Мы уверены на 80%, что старший сержант Йозеф Пекны играл ключевую роль в убийстве, а Антония Коклесова, возможно, была его соучастницей или вовлечена в происходящее», — добавил директор полицейского музея, объявив дело раскрытым настолько, насколько это возможно.
 
Согласно Галашу, причиной смерти Врански не были удары по голове, как сначала предполагалось. Вероятно, ее убили, после чего нанесли удары по голове, возможно, используя тесак или топор, а затем нанесли ножевые ранения в область груди. Расчленение ее тела произошло только после смерти. Пекны, вероятно, был мастером в обращении с холодным оружием, так как он служил в чехословацком легионе в России. Тем не менее Галаш подчеркнул, что точные обстоятельства инцидента так и останутся неизвестными. Судя по всему, преступники действовали под влиянием сложной жизненной ситуации и, возможно, в аффекте. Однако все имеющиеся улики косвенны.
 



Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 


преступность

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22 СЕНТЯБРЯ 2023
20:00
329
ОБЩЕСТВО
ПОД ПРАГОЙ БЕГУН ПНУЛ СОБАКУ, ЗАТЕМ НАНЕС УДАР НОЖОМ ХОЗЯИНУ
22 СЕНТЯБРЯ 2023
08:30
2195
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ЖЕНЩИНЫ ИЗБИЛИ БОЛГАРКУ. ОНИ ДУМАЛИ, ЧТО ОНА УКРАИНКА
21 СЕНТЯБРЯ 2023
14:30
1194
ТЕХНОЛОГИИ
САМОЕ ГРОМКОЕ ДЕЛО ДЕСЯТИЛЕТИЯ: В ПРАГЕ В СУМКАХ В 2004 ГОДУ БЫЛ НАЙДЕН РАСЧЛЕНЕННЫЙ МУЖЧИНА, ЕГО ДО СИХ ПОР НЕ ОПОЗНАЛИ
21 СЕНТЯБРЯ 2023
13:00
1814
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ПРЕДЪЯВИЛА ОБВИНЕНИЯ УЧАСТНИКАМ МАССОВОЙ ДРАКИ МЕЖДУ ЦЫГАНАМИ И УКРАИНЦАМИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
22 СЕНТЯБРЯ 2023
20:00
329
ОБЩЕСТВО
ПОД ПРАГОЙ БЕГУН ПНУЛ СОБАКУ, ЗАТЕМ НАНЕС УДАР НОЖОМ ХОЗЯИНУ
22 СЕНТЯБРЯ 2023
18:30
299
ТЕХНОЛОГИИ
У НЕМЦЕВ ЭНЕРГИЯ НА ТРЕТЬ ДЕШЕВЛЕ, ГОВОРИТ ГАВЛИЧЕК ПРАВИТЕЛЬСТВУ
22 СЕНТЯБРЯ 2023
17:30
346
ПОЛИТИКА
«НАШ ЧЕЛОВЕК ФИЦО». ПОЧЕМУ ТОКСИЧНЫЙ СЛОВАЦКИЙ ЭКС-ПРЕМЬЕР ДО СИХ ПОР ИМЕЕТ СТОРОННИКОВ В ЧЕХИИ — КОММЕНТАРИЙ
22 СЕНТЯБРЯ 2023
16:00
742
О ПРАГЕ
ГОЛОВА ФРАНЦА КАФКИ ИСЧЕЗНЕТ ИЗ ЦЕНТРА ПРАГИ
22 СЕНТЯБРЯ 2023
14:30
937
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКИЙ ЗООПАРК БЫЛ ВЫНУЖДЕН УСЫПИТЬ БЕЛУЮ МЕДВЕДИЦУ БЕРТУ
22 СЕНТЯБРЯ 2023
13:00
1050
ПОЛИТИКА
РОССИЙСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ ПОДВЕРГАЮТСЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯМ СО СТОРОНЫ КРЕМЛЯ В ПРАГЕ
22 СЕНТЯБРЯ 2023
11:30
501
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ВНОВЬ ПОВЫСЯТ ТАРИФЫ
22 СЕНТЯБРЯ 2023
10:50
81104
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR
22 СЕНТЯБРЯ 2023
10:00
1650
ОБЩЕСТВО
УЧЕНИЦА АВТОШКОЛЫ ЕХАЛА ПО ПРАГЕ СО СКОРОСТЬЮ 180 КМ/Ч. ЕЕ НЕ ОСТАНОВИЛА ДАЖЕ СТРЕЛЬБА ПОЛИЦЕЙСКИХ
22 СЕНТЯБРЯ 2023
08:30
2195
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ЖЕНЩИНЫ ИЗБИЛИ БОЛГАРКУ. ОНИ ДУМАЛИ, ЧТО ОНА УКРАИНКА