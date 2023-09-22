Украинцы подрались в Брно из-за русского языка, один получил серьезные травмы

Городской суд Брно приговорил молодого украинца к 15 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 2,5 года за нанесение тяжких телесных повреждений. Молодому человеку могло грозить до 8 лет лишения свободы, но суд решил учесть, что пострадавший сам спровоцировал конфликт.

Неприятный инцидент произошел в конце июня прошлого года на улице Башта в Брно. Утром в закрытом саду одного из ресторанов встретились две группы людей. В одной из них был обвиняемый, который говорил по-русски, поскольку его спутники были из Молдавии и не понимали украинского языка.

«Потерпевший подошел к нам и в грубой и агрессивной форме стал упрекать меня в том, что я говорю по-русски. Он обвинил нас в том, что мы пророссийские свиньи, что мы не должны так разговаривать. Я объяснил ему, что мои спутники не говорят по-украински, поэтому мы должны говорить по-русски, я просил его уйти, но он продолжил нас оскорблять», — описал ситуацию обвиняемый, у которого на момент совершения преступления тест показал 1,8 промилле алкоголя в крови.

«Я не чувствовал себя в безопасности, потому что знаю менталитет своих соотечественников, от которых не знаешь, чего ожидать. Он стал нападать на меня, а я ударил его левой рукой в область носа. Он упал и не двигался, я понял, что ему нужна помощь, и вызвал скорую», — рассказал молодой человек, который учится в университете в Чехии.

Мужчина ударился затылком о тротуар. Он получил перелом затылочной кости и кровоизлияние в мозг. Кроме того, у него развилась острая дыхательная недостаточность, и он более двух недель находился в больнице.

«В тот день я отмечал свой день рождения, знаю, что мы пили водку, перешли в другой бар, а дальше я ничего не помню», — невнятно говорил на допросе пострадавший, у которого врачи определили 2,1 промилле алкоголя.

Палата по уголовным делам, возглавляемая Михалом Кабеликом, указала, что потерпевшего не касается, на каком языке говорила другая группа, и у него не было ни полномочий, ни оснований обвинять подсудимого в участии в терроризме, осуществляемом Российской Федерацией. «Однако ничто также не мешало подсудимому уйти от конфликта и принять оскорбления от потерпевшего, вместо этого он ударил потерпевшего кулаком в нос», — уточнил ситуацию Кабелик.

Судья отверг вариант необходимой обороны или нападения после сильного возбуждения.

Потерпевший хотел получить от нападавшего более 1 млн крон в качестве компенсации за боль и страдания. Однако суд присудил ему только 100 000 крон, заявив, что он не смог доказать, как усложнилась его социальная жизнь.

«Суд даже не знает, чем занимается и чем мог бы заниматься потерпевший, который после выписки из больницы уехал на родину. Потерпевший как инициатор конфликта внес значительный вклад в совершение преступления, он сам способствовал получению травм, будучи значительно пьяным, не говоря уже о его поведении», — пояснил Кабелик.

Приговор не окончательный, дело находится на стадии обжалования в областном суде Брно.







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