Полиция предъявила напавшему на школьницу мужчине обвинение в покушении на убийство

В среду днем на улице Таборска в Жиденице мужчина напал на школьницу. Сайт iDNES.cz приводит слова очевидца, который сообщил, что нападавший гнался за девочкой от здания начальной школы. По словам очевидца, прохожие пытались остановить его, но он и ударил девочку ножом.

Пресс-секретарь полиции Петр Вала сообщил, что затем нападавший был остановлен случайным прохожим. Преступника задержали на месте сотрудники полиции и доставили в следственный изолятор, рассказал Вала.

По его словам, полиция считает необходимым отправить этого человека под стражу. В связи с этим прокурор направил ходатайство в суд. Мужчина обвиняется в покушении на убийство ребенка в возрасте до 15 лет, за что ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.











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