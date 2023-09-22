Полиция предъявила напавшему на школьницу мужчине обвинение в покушении на убийство
24 сентября 2023
09:00
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Полиция предъявила обвинение в покушении на убийство мужчине, который нанес ножевое ранение школьнице в Жиденице (Брно) днем 20 сентября. Одновременно прокуроры потребовали взять его под стражу. Мужчине грозит длительное тюремное заключение на срок от 15 до 20 лет или даже пожизненное лишение свободы.
В среду днем на улице Таборска в Жиденице мужчина напал на школьницу. Сайт iDNES.cz приводит слова очевидца, который сообщил, что нападавший гнался за девочкой от здания начальной школы. По словам очевидца, прохожие пытались остановить его, но он и ударил девочку ножом.
Пресс-секретарь полиции Петр Вала сообщил, что затем нападавший был остановлен случайным прохожим. Преступника задержали на месте сотрудники полиции и доставили в следственный изолятор, рассказал Вала.
По его словам, полиция считает необходимым отправить этого человека под стражу. В связи с этим прокурор направил ходатайство в суд. Мужчина обвиняется в покушении на убийство ребенка в возрасте до 15 лет, за что ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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