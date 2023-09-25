Опрос: больше половины украинцев в Чехии сталкивались с агрессией

На результаты опроса, проведенного в июне 2023 года по выборке из более чем 3 800 украинских беженцев в Чехии, обратил внимание украинский новостной сервер «Европейская правда». Респонденты отвечали на вопрос «Подвергались ли вы или кто-либо из членов вашей семьи словесным/физическим нападкам во время пребывания в Чехии из-за того, что вы из Украины?».

Чаще всего жертвами нападений становились женщины

Опрос показал, что молодые люди в возрасте до 40 лет значительно чаще становятся объектом агрессии, чем представители старших возрастных групп. Женщины чаще становятся объектом агрессии, чем мужчины.

Что касается физической агрессии, то из полученных результатов авторы исследования сделали вывод, что взаимные нападения между детьми встречаются относительно часто. Чаще всего речь идет о детях из неполных семей, как правило, проживающих с матерями в Чехии.

Профессия респондентов также играет определенную роль в вероятности нападения. Среди украинцев, работающих в сфере обслуживания, две трети заявили, что сталкивались с агрессией в той или иной форме.











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