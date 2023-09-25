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Из Украины экстрадировали 5 преступников, которые «развели» жителей Чехии на более чем 7,5 млн евро

Анастасия Князева
27 сентября 2023
21:30
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Украинские правоохранительные органы экстрадировали в Чехию 5 членов международной преступной организации, которая обманула сотни жителей этой страны на более чем 7,5 млн евро. Это те самые телефонные мошенники.
 
25 сентября следователи и сотрудники Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции под конвоем Национальной гвардии Украины передали пятерых мошенников представителям правоохранительных органов Чешской Республики в международном пункте пропуска «Краковец» Львовской области. 
 
Шестой злоумышленник будет экстрадирован в ближайшее время. К расследованию этого производства было привлечено более 100 украинских и чешских полицейских. 
 
Оперативно прекратить преступную деятельность международной ОПГ правоохранителям помогла The Joint Investigation Team — совместная следственная группа. 
 
Ранее в ходе досудебного расследования полицейские определили двух организаторов этого «кол-центра» — граждан Украины и Чехии, которые привлекли к работе в преступной организации более 20 человек. 
 
Во время звонков мошенники пользовались технологией спуфинга, то есть подменой телефонного номера на любой нужный. Представляясь сотрудниками службы безопасности банковского учреждения, мошенники сообщали жертвам, что их банковский счет взломан, а для сохранения средств нужно временно перевести их на другой, предоставленный преступниками «безопасный» счет. 
 
Достоверность этой информации подтверждали другим звонком — якобы от полицейского, который подтверждал факт взлома счета и необходимости перевода денег. 
 
В рамках обысков, состоявшихся в городе Днепр в апреле 2023 года, следователи задержали граждан Чехии, которые 25 сентября были переданы чешским правоохранителям для дальнейшего досудебного расследования. 
 
Сейчас в отношении них чешские компетентные органы расследуют уголовное дело по факту мошенничества, за что по чешским законам фигурантам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. 
 
В отношении других фигурантов следователи Нацполиции расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 190 («Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах») и ч. 1, ч. 2 ст. 255 («Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней») Уголовного кодекса Украины, за что фигурантам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. 



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