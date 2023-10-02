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Иностранец напал на женщину в общежитии, она попала в больницу с травмами гениталий

Новости 420on
2 октября 2023
22:00
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Детективы расследуют нападение, произошедшее в Кожланах на севере Пльзенского края. Предполагается, что молодой человек, находившийся в общежитии, напал на женщину и нанес ей несколько ранений, в том числе в области половых органов. В итоге женщина попала в больницу.
«К нам поступила пациентка с серьезными травмами в области гениталий, из которых у нее было сильное кровотечение», — сообщил врач, знакомый с ситуацией. Он добавил, что женщину пришлось срочно оперировать.

Полиция пока не хочет сообщать подробности о случае, произошедшем в ночь с субботы на воскресенье. «Мы можем подтвердить, что имело место нападение на молодую женщину, которая была госпитализирована в связи с полученными травмами», — заявила пресс-секретарь полиции Михаэла Раиндлова.

В связи с этим полиция уже арестовала одного молодого человека. «В настоящее время ведется уголовное преследование», — добавила она.

Представитель университетской больницы Пльзеня Андреа Машинова сообщила лишь, что не может предоставить информацию о состоянии здоровья пациентки. «На это наложено полицейское эмбарго», — сказала она.

В общежитии в Кожланах проживают иностранцы. Владелец, с которым связалась редакция, отказался давать комментарии по этому поводу. По словам корреспондента Novinky.cz, вечером в воскресенье на месте происшествия все еще находился полицейский патруль.

Люди из общежития не захотели говорить об этом деле. Они лишь сказали, что речь идет о молодом украинце и его предполагаемой сожительнице, между которыми произошел конфликт.

Окружающие не заметили ничего подозрительного. «Пока никаких проблем здесь не было. Мы тоже ничего не знаем об этом инциденте», — отметила соседка. По ее словам, мужчины уходят на работу рано утром и возвращаются вечером, а женщины и дети обычно остаются в здании.



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Чехия преступность насилие полиция украинцы

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