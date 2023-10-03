Полиция предъявила украинцу обвинение в нападении на жену. Он травмировал ей гениталии петардой
3 октября 2023
17:00
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Молодому украинцу, который в субботу вечером в общежитии в Кожланах (Пльзеньский край) жестоко напал на свою жену и нанес ей серьезные травмы, предъявлено обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений. За нападение иностранцу грозит до 10 лет лишения свободы.
Это подтвердила во вторник Ленка Коцурова, глава прокуратуры Пльзеньского района.
Женщина, попавшая в больницу с серьезными повреждениями гениталий, очевидно, пострадала от петарды. Это следует из решения о возбуждении уголовного дела, согласно которому иностранец вставил петарду во влагалище своей партнерши и взорвал ее. «Врачи написали в заключении, что повреждения соответствуют взрыву от петарды», — сказал источник, знакомый с ходом расследования.
Обвиняемый иностранец уже находится под стражей. «Есть опасения, что, находясь на свободе, он может скрыться от уголовного преследования, оказать влияние на свидетелей или продолжить преступную деятельность», — сказала Коцурова.
Обвиняемый сам доставил пострадавшую в больницу. «Мы приняли пациентку с серьезными травмами в области гениталий, из которых у нее было сильное кровотечение», — сообщил врач, знакомый с делом. Он добавил, что женщину пришлось срочно оперировать. После этого мужчина был задержан полицией прямо в больнице.
Состояние женщины остается очень тяжелым
Габриэла Леворова, пресс-секретарь университетской больницы Пльзеня, сообщила в 2 октября, что состояние пациентки остается очень тяжелым.
В общежитии в Кожланах проживают иностранцы. Владелец, с которым связалась редакция Novinky.cz, отказался давать комментарии. «Полиция ведет расследование. Мне запрещено комментировать», — сказал он.
Сотрудники общежития сказали, что в тот вечер между молодым украинцем и его сожительницей произошел конфликт.
Источник: novinky.cz
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