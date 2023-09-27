ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

ВИДЕО: в Праге пьяница приставал к женщинам, сидящим на скамейке. После отказа он показал им свой пистолет

Анастасия Князева
4 октября 2023
14:30
362
Сотрудники пражской полиции выехали в центр Праги для урегулирования инцидента, который устроил мужчина. Он добивался расположения женщин, сидевших на скамейке на Вацлавской площади. Мужчина начал словесно приставать к женщинам. Женщины повторяли, что не хотят с ним разговаривать, но он не обращал на это внимания.
Молодые люди, сидевшие неподалеку, заметили неадекватное поведение мужчины, вмешались в инцидент и посоветовали ему оставить женщин в покое, так как он им не интересен. «В ответ на это мужчина задрал рубашку и показал пистолет, который был при нем. Не дожидаясь дальнейших действий, один из молодых людей быстро его обезоружил. Затем он выбросил пистолет в ближайший закрывающийся мусорный бак. Обезоруженному это не понравилось, и он начал драться с молодым человеком и его другом», — сообщила в Facebook Ирена Сейфертова, пресс-секретарь пражской полиции. Молодой человек позвонил в службу спасения и в это время остановил проезжавшую мимо служебную машину. 
 
Патрульные проверили на месте, нет ли у агрессивного мужчины при себе другого оружия. «34-летнему мужчине это не было по душе, и он постоянно повторял "В чем проблема?". Его действия указывали на то, что он может находиться в состоянии алкогольного опьянения, что впоследствии было подтверждено дыхательным тестом с показателем 1,94 промилле», — сказала представительница полиции, добавив, что патрульные изъяли конфискованный газовый пистолет и передали весь инцидент в национальную полицию для расследования.
 



Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 


преступность Вацлавская площадь

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
3 ОКТЯБРЯ 2023
17:00
1850
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ПРЕДЪЯВИЛА УКРАИНЦУ ОБВИНЕНИЕ В НАПАДЕНИИ НА ЖЕНУ. ОН ТРАВМИРОВАЛ ЕЙ ГЕНИТАЛИИ ПЕТАРДОЙ
2 ОКТЯБРЯ 2023
22:00
2080
ОБЩЕСТВО
ИНОСТРАНЕЦ НАПАЛ НА ЖЕНЩИНУ В ОБЩЕЖИТИИ, ОНА ПОПАЛА В БОЛЬНИЦУ С ТРАВМАМИ ГЕНИТАЛИЙ
27 СЕНТЯБРЯ 2023
21:30
1639
ОБЩЕСТВО
ИЗ УКРАИНЫ ЭКСТРАДИРОВАЛИ 5 ПРЕСТУПНИКОВ, КОТОРЫЕ «РАЗВЕЛИ» ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХИИ НА БОЛЕЕ ЧЕМ 7,5 МЛН ЕВРО
27 СЕНТЯБРЯ 2023
17:30
2549
ОБЩЕСТВО
ИНТЕРВЬЮ ЖЕРТВЫ: В ЧЕХИИ ОТЧИМ НАСИЛОВАЛ ДЕВОЧКУ, НО СУД ВСЕ РАВНО НАКАЗАЛ ПОТЕРПЕВШУЮ ЗА ЛОЖЬ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
4 ОКТЯБРЯ 2023
13:00
467
ЖИЗНЬ
С ЯНВАРЯ В ЧЕШСКИЕ КОМПАНИИ ПРИДУТ РАБОТАТЬ 40 000 ИНОСТРАНЦЕВ. НО ЭТОГО БУДЕТ НЕДОСТАТОЧНО
4 ОКТЯБРЯ 2023
11:00
334
ЭКОНОМИКА
ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ ПРЕМИУМ-КЛАССА В ЧЕХИИ В ЭТОМ ГОДУ РЕЗКО ВЫРОСЛИ
4 ОКТЯБРЯ 2023
10:15
738
ОБЩЕСТВО
В РУХНУВШЕМ В ИТАЛИИ АВТОБУСЕ БЫЛИ УКРАИНЦЫ. ПОГИБШИХ ПОКА НЕ ОПОЗНАЛИ
4 ОКТЯБРЯ 2023
09:30
399
ОБЩЕСТВО
РОССИЯ БУДЕТ БЛОКИРОВАТЬ VPN. НЕОБХОДИМО ОГРАНИЧИТЬ ДОСТУП К СЕТЯМ, СЧИТАЮТ ЧИНОВНИКИ
4 ОКТЯБРЯ 2023
08:11
859
ОБЩЕСТВО
АВТОБУС УПАЛ С ЭСТАКАДЫ НЕДАЛЕКО ОТ ВЕНЕЦИИ: БОЛЕЕ 20 ПОГИБШИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТИ
4 ОКТЯБРЯ 2023
07:00
899
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕШСКИЕ КВАРТИРЫ ДЕШЕВЕЮТ, НО ПО СРАВНЕНИЮ С ГЕРМАНИЕЙ СНИЖЕНИЕ ЦЕН МИНИМАЛЬНО
3 ОКТЯБРЯ 2023
23:00
559
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКИЕ УЛИЦЫ ЛЕГЕРОВА, СОКОЛЬСКА И ЙЕЧНА БУДУТ МОДЕРНИЗИРОВАНЫ
3 ОКТЯБРЯ 2023
22:00
624
ПОЛИТИКА
ПАВЕЛ: ЕС ДОЛЖЕН РАСШИРИТЬСЯ ЗА СЧЕТ УКРАИНЫ И ЗАПАДНЫХ БАЛКАН
3 ОКТЯБРЯ 2023
21:01
683
ОБЩЕСТВО
ЧЕТВЕРО РАБОЧИХ ПОПАЛИ ПОД ПОЕЗД В СТРАКОНИЦЕ, ДВОЕ ИЗ НИХ ПОГИБЛИ
3 ОКТЯБРЯ 2023
20:00
1075
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
5 МИЛЛИОНОВ КРОН ЗА 33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА: ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАЛО, КАК ПОДОРОЖАЛО ЖИЛЬЕ В ЧЕХИИ