ВИДЕО: в Праге пьяница приставал к женщинам, сидящим на скамейке. После отказа он показал им свой пистолет

Молодые люди, сидевшие неподалеку, заметили неадекватное поведение мужчины, вмешались в инцидент и посоветовали ему оставить женщин в покое, так как он им не интересен. «В ответ на это мужчина задрал рубашку и показал пистолет, который был при нем. Не дожидаясь дальнейших действий, один из молодых людей быстро его обезоружил. Затем он выбросил пистолет в ближайший закрывающийся мусорный бак. Обезоруженному это не понравилось, и он начал драться с молодым человеком и его другом», — сообщила в Facebook Ирена Сейфертова, пресс-секретарь пражской полиции. Молодой человек позвонил в службу спасения и в это время остановил проезжавшую мимо служебную машину.

Патрульные проверили на месте, нет ли у агрессивного мужчины при себе другого оружия. «34-летнему мужчине это не было по душе, и он постоянно повторял "В чем проблема?". Его действия указывали на то, что он может находиться в состоянии алкогольного опьянения, что впоследствии было подтверждено дыхательным тестом с показателем 1,94 промилле», — сказала представительница полиции, добавив, что патрульные изъяли конфискованный газовый пистолет и передали весь инцидент в национальную полицию для расследования.













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