В Украине арестован чешский доброволец. Оказалось, что его разыскивают уже несколько лет

Украинская полиция задержала 44-летнего чешского волонтера, который в СМИ и в социальных сетях выступает под псевдонимом Petr Fantom, собирая деньги для Украины.

«Меня зовут Петр, я чех, живущий в Украине. Через мои руки прошло более 350 тонн гуманитарной помощи, которую я доставлял в самые опасные места на линии фронта. Я принимал участие в эвакуации десятков людей и домашних животных. Мне удалось собрать более 3 млн крон», — пишет он о себе на сайте организации «За свободную Украину».

Он также указывает несколько способов перечисления денег. Прозрачные счета открыты на разные имена, и конечного получателя по некоторым из них отследить невозможно.

Согласно выводам Seznam Zpravy, Petr Fantom — это на самом деле Петр Стоя, который был объявлен в розыск чешской полицией 18 января 2019 года. Полиция пока не сообщила причину его розыска. Из открытых источников можно узнать, что против него имеется 46 взысканий на сумму более 2,6 млн крон.

«Мы можем подтвердить, что, по информации органов полиции, указанное лицо было задержано в Украине, в связи с чем Министерство юстиции незамедлительно обратилось с просьбой организовать для него предварительное заключение для экстрадиции в Чешскую Республику. Трудно предсказать, как долго он будет находиться под стражей в Украине», — сообщил пресс-секретарь министерства Владимир Ржепка.

«Этот человек был задержан на основании ордера международного розыска, выданного окружным судом в Злине, и у нас нет информации о том, что он находится под следствием/судом за другие преступные действия на территории Украины», — добавил он.

Сотрудники украинской милиции задержали Петра в минувшую среду около двух часов ночи в районе города Воловец, расположенного недалеко от Мукачево на западе Украины.

«Петр вез меня из Николаева в Ужгород, где я хотела пересечь границу со Словакией и улететь домой из Кошице», — рассказала чешский волонтер Катержина, которая знакома с Петром Стоей уже около двух месяцев. Она была там, когда его задержала украинская полиция.

«Это был примерно третий блокпост. Он кричал, что он волонтер, показывал руку, на которой у него была желто-синяя татуировка Украины и украинское слово „волонтер“. Но они хотели, чтобы он припарковал машину на обочине и вышел», — описывает утренние маневры Екатерина.

Полицейские автомобили заблокировали машину, и волонтеров отвезли в ближайшее отделение полиции. Там они оба ждали, пока приедут следователи.

Екатерина сначала подумала, что ее спутника задержали из-за высокомерного и истеричного поведения. Но полицейские отвели ее в сторону.

«Они показали мне на телефоне скриншот из базы Интерпола с его фотографией, именем и тем, что он находится в розыске. Я была в полном шоке, не понимала, для чего это, что происходит», — рассказывает Катержина.

Ночь они провели в полицейском участке, а утром суд отправил мужчину под стражу. Катерина отправилась домой.

«Я не могу делать никаких официальных заявлений без согласия моего клиента», — сказал адвокат задержанного.











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