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Полиция расследует деятельность инвестиционной компании, связанной с российскими бизнесменами. Пропал миллиард крон

Новости 420on
5 октября 2023
08:39
357
Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) в Чехии начал расследование деятельности инвестиционной компании Diversity Capital из группы IC. По данным комитета кредиторов, из компании, связанной с российскими бизнесменами, исчезло около 1 млрд крон.
Как сообщает чешское телевидение, в компании остался только один член совета директоров — бывший депутат парламента Петр Врзань.
 
Фирма Diversity Capital обещала доходность по вкладам до 12% в год, сообщает ČT на своем сайте. Люди вложили туда около 1 млрд крон, но в начале этого года компания прекратила выплату доходов и возврат вкладов. Теперь, по данным телеканала, в отношении компании начата процедура банкротства, и суд запретил ей распоряжаться частью своих активов.
 
«Управляющий также обнаружил утечку средств со счета должника, вероятно, в пользу связанных сторон», — цитирует ČT Михала Жижлавского, адвоката пострадавших клиентов. По словам председателя комитета кредиторов Петра Веселы, были выявлены операции на сумму 900 млн крон.
 
Компания, совет директоров которой возглавляет Врзань, принадлежит словацкому финансовому холдингу IC, главой совета директоров которого является Эдуард Кучера из Праги. По мнению комитета кредиторов, часть денег также поступила в компанию, владеющую замком в Противине. IC Group утверждала, что эту недвижимость покупает малазийский султан и что он намерен ее реконструировать.
 
Diversity Capital, как и вся группа IC, до недавнего времени базировалась на Вацлавской площади. Основателем группы IC является московский бизнесмен Хасан Кучаков. Он вышел из состава акционеров компании сразу после вторжения России в Украину. Одновременно с ним из поля зрения властей исчез российско-таджикский бизнесмен Бахридин Нажмудинов.
 



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полиция Чехия инвестиции Россия мошенничество преступность

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