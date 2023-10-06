В чешский реестр педофилов будут включены и бывшие преступники

Представители министерств согласовали сегодня форму реестра для предотвращения работы сексуальных преступников в детской сфере. В этот список будут включены и ранее судимые лица. При совершении серьезных преступлений, таких как изнасилование ребенка, включение в реестр будет автоматическим. В случае менее серьезных преступлений против детей суды смогут регистрировать нарушителя в качестве «защитной меры». Заместитель министра юстиции Антонин Станислав, глава парламентского подкомитета по борьбе с сексуальным насилием Татьяна Мала (ANO) и уполномоченная правительства по правам человека Клара Шимачкова Лауренчикова заявили журналистам об этом после заседания.

«Сегодня мы действительно продвинулись вперед. Мы договорились о том, как должен работать "детский сертификат", и, самое главное, мы наконец-то договорились — и я очень этому рада, что он будет действовать и функционировать по отношению к прошлым событиям. Таким образом, это коснется и тех преступников, которые были осуждены до вступления закона в силу», — резюмировала Мала. По ее словам, на встрече также присутствовали представители министерств образования, труда и здравоохранения. «Я была очень приятно удивлена заинтересованностью председателя Национального спортивного агентства. Представители спорта также заинтересованы в участии в этом, они хотят обеспечить безопасную среду для детей», — сказала она.

Министерство юстиции изначально настаивало на варианте, при котором в реестр будут включаться только вновь осужденные преступники, указывая на то, что в уголовном праве невозможно добиться обратной силы. Оно также хотело, чтобы решение по каждой записи в реестре принимал суд. Однако некоторые депутаты потребовали, чтобы регистрация происходила автоматически после вынесения окончательного приговора по отдельным преступлениям, а также чтобы в реестр включались лица, совершившие преступления в прошлом. Министерство согласилось с этими пожеланиями.

«Мы не собираемся идти путем уголовного законодательства», — сказал Антонин Станислав по поводу учета прошлых преступлений. «Мы пришли к мысли, что это будет раскрытие информации, которая отражена в административном праве, то есть добросовестности в рамках отраслевого законодательства», — пояснил он. По его словам, дальнейшая процедура будет зависеть от соответствующих министерств. «Мы как Министерство юстиции будем следить, чтобы им поступала информация о том, что кто-то был осужден за особо тяжкое преступление. Как они будут распоряжаться этой информацией, зависит от них», — сказал он.

Аналогичным образом, по его словам, отдельные министерства должны определить, насколько глубоко в прошлое они будут углубляться. «Будет ли это 10, 15 или 20 лет — нынешняя система судимости позволяет это сделать», — отметил он. По его словам, согласованная на сегодняшнем заседании схема может быть быстро реализована в рамках существующих информационных систем. «Создание новой информационной системы и нового закона было бы очень долгим. Мы сделаем все возможное, чтобы изменения вступили в силу не позднее 1 января 2025 года. Мы постараемся даже раньше», — сказал он.

«Введением "детского сертификата" мы восполняем еще один долг перед детьми в нашей стране. К этому давно призывают защитники прав детей», — заявила уполномоченная по правам человека. «Нам также необходимо будет уделить внимание и ресурсы обучению профессиональных групп тому, как они могут подать заявление на получение "детского сертификата", и информированию родителей о том, что они могут запрашивать такие сертификаты», — заключила она.









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