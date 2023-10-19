Задержаны чехи, а также украинцы и другие иностранцы, незаконно торговавшие сигаретами
20 октября 2023
18:30
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Пражские таможенники выявили группу лиц, занимавшихся незаконной торговлей сигаретами, произведенными в Ческа-Липе, по всей Европе. Среди 20 задержанных были чехи, украинцы и другие иностранцы, а сумма налоговых потерь, по оценкам таможенников, составила 120 млн чешских крон. Об этом сообщила сегодня ČTK Мартина Канькова, пресс-секретарь таможни. Она также сообщила об этом деле на сайте Таможенного управления.
Таможенники начали работать над делом под названием Střecha, в котором рассматривается особо тяжкое преступление, связанное с уклонением от уплаты налогов, сборов и аналогичных платежей, в прошлом году и завершили его летом этого года. В ходе расследования они сотрудничали с молдавскими, румынскими и украинскими властями.
По словам пресс-секретаря, группа производила сигареты в Ческа-Липе и хранила их на территории Моравии, откуда они затем распространялись среди конечных потребителей по всей Европе. «В ходе расследования преступления таможенники задокументировали факт транспортировки и распространения более 6,5 млн сигарет», — сказала пресс-секретарь.
Она добавила, что в ходе обысков таможенники обнаружили 17,7 млн нелегальных сигарет, почти 11 200 кг табака, резак и сушилку для табака, а также целую линию по производству сигарет. Кроме того, были изъяты 30 000 евро (около 740 000 чешских крон) наличными, деньги на банковских счетах, грузовик и автомобиль BMW.
В настоящее время обвиняемые находятся под стражей, а таможенники передали дело пражскому уголовному розыску.
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