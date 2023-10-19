Задержаны чехи, а также украинцы и другие иностранцы, незаконно торговавшие сигаретами

Таможенники начали работать над делом под названием Střecha, в котором рассматривается особо тяжкое преступление, связанное с уклонением от уплаты налогов, сборов и аналогичных платежей, в прошлом году и завершили его летом этого года. В ходе расследования они сотрудничали с молдавскими, румынскими и украинскими властями.

По словам пресс-секретаря, группа производила сигареты в Ческа-Липе и хранила их на территории Моравии, откуда они затем распространялись среди конечных потребителей по всей Европе. «В ходе расследования преступления таможенники задокументировали факт транспортировки и распространения более 6,5 млн сигарет», — сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что в ходе обысков таможенники обнаружили 17,7 млн нелегальных сигарет, почти 11 200 кг табака, резак и сушилку для табака, а также целую линию по производству сигарет. Кроме того, были изъяты 30 000 евро (около 740 000 чешских крон) наличными, деньги на банковских счетах, грузовик и автомобиль BMW.

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей, а таможенники передали дело пражскому уголовному розыску.