Еще удобнее: почта Чехии расширила услугу Balíkovna, включив в нее доставку по адресу
26 октября 2023
16:30
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Почта Чехии расширила сервис Balíkovna, включив в него возможность доставки посылок по адресу. До сих пор посылки можно было отправлять только в порядка 7 500 пунктов выдачи, расположенных в почтовых отделениях, у внешних партнеров или в ящики для доставки. Ранее почтовая служба осуществляла доставку по адресам в рамках других услуг, таких как «Посылка в руки».
Доставку посылки по адресу уже предлагает, например, конкурирующая компания Zásilkovna, которая также в основном использует сеть пунктов выдачи в Чешской Республике. В настоящее время она насчитывает более 9 100 таких пунктов. Другие представленные на рынке курьерские службы, такие как DPD, PPL или GLS, также предлагают комбинацию доставки в пункты выдачи или непосредственно адресату.
Новая услуга Balíkovna na adresu доступна во всех отделениях Balíkovna, а также в точках AlzaBox. О принятии каждой посылки к перевозке сообщается как отправителю, так и получателю, кроме того, люди могут воспользоваться опцией отслеживания через приложение для отслеживания посылок. Перед фактической доставкой посылки по адресу водитель связывается с получателем по телефону.
«Отследить посылку можно в приложении www.balikovna.cz в разделе "Отправить посылку", в том числе оплатив услугу через платежный шлюз. Одновременно можно заказать отправку посылки по адресу через Balíkovna на Aukro, крупнейшем чешском онлайн-маркете. Balíkovna na adresu полностью готова к интеграции с другими партнерскими сайтами по модели Aukro», — заявил Лукаш Рампас, директор компании Balíkovna.
С помощью новой услуги можно также оплатить доставку наложенным платежом непосредственно у водителя — через платежный терминал или наличными. Кроме того, посылку может забрать любой человек, у которого есть код для получения посылки, аналогично тому, как это делается в Balíkovna. Этот код будет отправлен адресату по электронной почте или SMS.
В своем плане развития почта Чехии предусматривает, что в течение двух лет Balíkovna станет независимым акционерным обществом, предоставляющим коммерческие услуги по доставке посылок и логистике. Другая часть почты в виде государственного предприятия будет управлять филиальной сетью и предоставлять услуги по государственному заказу.
Новая услуга Balíkovna na adresu доступна во всех отделениях Balíkovna, а также в точках AlzaBox. О принятии каждой посылки к перевозке сообщается как отправителю, так и получателю, кроме того, люди могут воспользоваться опцией отслеживания через приложение для отслеживания посылок. Перед фактической доставкой посылки по адресу водитель связывается с получателем по телефону.
«Отследить посылку можно в приложении www.balikovna.cz в разделе "Отправить посылку", в том числе оплатив услугу через платежный шлюз. Одновременно можно заказать отправку посылки по адресу через Balíkovna на Aukro, крупнейшем чешском онлайн-маркете. Balíkovna na adresu полностью готова к интеграции с другими партнерскими сайтами по модели Aukro», — заявил Лукаш Рампас, директор компании Balíkovna.
С помощью новой услуги можно также оплатить доставку наложенным платежом непосредственно у водителя — через платежный терминал или наличными. Кроме того, посылку может забрать любой человек, у которого есть код для получения посылки, аналогично тому, как это делается в Balíkovna. Этот код будет отправлен адресату по электронной почте или SMS.
В своем плане развития почта Чехии предусматривает, что в течение двух лет Balíkovna станет независимым акционерным обществом, предоставляющим коммерческие услуги по доставке посылок и логистике. Другая часть почты в виде государственного предприятия будет управлять филиальной сетью и предоставлять услуги по государственному заказу.
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