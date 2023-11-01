Экс-депутат Фери приговорен к трем годам лишения свободы за изнасилование

В четверг в 9:00 после начала заседания, назначенного для оглашения приговора, суд сначала огласил само решение о признании вины, а после — вердикт о приговоре.

За совершенные Фери действия суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свобод в охраняемой тюрьме и уплаты более полумиллиона крон в качестве компенсации нематериального ущерба потерпевшим.

Кульминация основного судебного процесса вызвала большой интерес со стороны средств массовой информации, десятки представителей которых прибыли из различных редакций. В связи с ограниченным количеством мест в зале суда перед началом заседания была проведена жеребьевка, в том числе и для тех редакций, которые могли вести съемку.

Согласно обвинительному заключению, в период с 2016 по 2018 год Фери изнасиловал двух женщин и попытался изнасиловать третью, за что ему грозило до 10 лет лишения свободы.

В первом случае он пригласил к себе домой девушку, которой на тот момент было 17 лет. Несмотря на ее неодобрение, он раздевал ее и занимался с ней сексом. Он якобы говорил ей, что она «маленькая, незрелая», а он «известный и знаменитый» и «что многие женщины отдались бы ему за это».

Девушка не поддалась его давлению, и тогда Фери предложил ей выпить газированный напиток, после употребления которого, по версии обвинения, жертва частично потеряла сознание и не могла контролировать свое тело.

В суде Фери отрицал это, а также другие утверждения обвинения. Он заявил, что считает «крайне отвратительным» предположение, что он подсыпал что-то в чей-то напиток.

«Я не нахожу ничего привлекательного в том, чтобы вступать в интимные отношения с человеком, который не реагирует на происходящее», — отметил он. В своем заключительном слове прокурор Петра Грживнова признала, что доказательства наличия вещества в напитке были косвенными.

Во втором случае он пригласил к себе домой другую девушку и, несмотря на ее протест, начал к ней приставать. При этом, по словам прокурора, он сказал ей: «Не надо. Не преувеличивай. Не создавай здесь проблем».

Девушку якобы парализовало от стресса, после чего Фери повалил ее на кровать и изнасиловал. Фери также отрицает это, заявляя, что у него была любовная связь с жертвой и несколько сексуальных контактов по обоюдному согласию.

«Немного странно, что половой акт без согласия, в котором меня обвиняют, был первым», — сказал Фери во время своих февральских показаний, подтвердив, что они часто общались друг с другом даже после предполагаемого изнасилования.

По третьему пункту обвинительного заключения речь шла о попытке изнасилования, когда он якобы оказывал подобное давление на кандидатку на должность стажера в зале парламента в феврале 2018 года.

Фери якобы приставал и пытался поцеловать девушку. В итоге Фери был вынужден отказаться от своих действий. Он признал, что поцелуй в лифте произошел, но по обоюдному согласию, без какого-либо принуждения и насилия.

Судебный процесс по делу Фери начался в середине февраля этого года, и для представления доказательств потребовалось пять дней слушаний, подавляющее большинство которых проходило за закрытыми дверями в связи с интимным характером дела и в целях защиты частной жизни.

Во вторник были оглашены заключительные аргументы, в которых сторона обвинения предлагала приговорить Фери к тюремному заключению сроком около трех лет, в то время как Фери настаивал на своей невиновности и просил вынести оправдательный приговор.

Два года назад несколько женщин в СМИ обвинили Фери в том, что он занимался с ними сексом, несмотря на их неодобрение. Последовало уголовное преследование, и в марте прошлого года полиция предъявила Фери обвинение в изнасиловании. В октябре было предъявлено обвинение по двум пунктам изнасилования и одному пункту покушения на изнасилование.

В связи с этим делом Фери сложил с себя полномочия депутата и ушел из TOP 09 в конце мая 2021 года.