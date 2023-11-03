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Импорт из Китая в обход закона: семь обвиняемых в громком деле о неуплате НДС

Новости 420on
3 ноября 2023
23:00
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Полиция в Чехии обвинила семь человек и три компании в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость с ущербом в 1,2 млрд крон. По данным следствия, группа, состоящая из трех иностранцев и четырех граждан Чехии, совершила преступление при импорте товаров из Китая. Обвиняемым грозит до 13 лет лишения свободы.
 
Об этом сообщил Ярослав Ибегей, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью. 
 
По данным уголовного розыска, преступники создали группу торговых компаний, через которые в период с 2018 по 2021 год организовали ввоз в Европейский союз различных товаров из третьих стран, в основном из Китая. Общая стоимость товаров составила около 5,4 млрд крон, а целью группы было уклонение от уплаты НДС, сообщили в штаб-квартире. По данным EPPO, преступники заявляли, что импортируемые товары будут направляться компаниям, расположенным в других странах ЕС, что освобождает их от уплаты НДС, однако в действительности они тайно перевозили товары на склады, откуда продавали их через интернет без уплаты налога. 
 
«В последние дни полицейские и таможенники провели крупномасштабную операцию под кодовым названием Rejdař главным образом в Праге, Пльзеньском и Устецком краях. В рамках уголовного производства были изъяты денежные средства на банковских счетах (около 17 млн крон) и наличные (около 2,5 млн крон), автотранспорт, часы и более 500 паллет с товарами различного характера, предназначенными для прямой продажи в интернет-магазинах», — рассказал Ибегей. 
 
Полиция провела обыск в домах 25 октября и уже через день возбудила уголовное дело. Все обвиняемые привлекаются к ответственности за участие в организованной преступной группе и уклонение от уплаты налогов. Суд взял троих из них под стражу. Затем фирмам будет предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов от имени организованной преступной группы. 
 
Делом занимаются с 2019 года сотрудники отдела розыска Главного таможенного управления в Усти-над-Лабем по инициативе Главного финансового управления и в сотрудничестве с криминалистами. Дело находится под надзором комиссара европейской прокуратуры. 
Чехия налоги преступность полиция Китай
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