Аэропорт Гамбурга по-прежнему закрыт. Вооруженный мужчина взял в заложники свою дочь
5 ноября 2023
08:30
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Аэропорт Гамбурга закрыт с вечера субботы. 35-летний вооруженный мужчина выехал на территорию аэропорта на автомобиле и держит в заложниках свою четырехлетнюю дочь. Он хочет увезти ее в Турцию. Полиция, заявившая, что мотивом преступления стал спор об опеке, продолжает вести переговоры. Первые воскресные рейсы отменены.
По данным газеты Bild, неизвестный мужчина был замечен возле терминала на черном автомобиле Audi без номерных знаков в субботу вскоре после 20:00. Затем он нажал на педаль газа, прорвался через барьеры безопасности у северных ворот и выехал на территорию аэропорта, где стоят самолеты.
Аэропорт был немедленно закрыт. Полиция эвакуировала терминалы 1 и 2 для обеспечения безопасности. Мужчина остановил свой автомобиль рядом с самолетом Turkish Airlines. Как сообщает Bild, мужчина выстрелил в воздух, а также выбросил из машины две горящие бутылки. Пожарные в качестве меры предосторожности опрыскали самолет водой, чтобы предотвратить возгорание.
По данным Bild, жена мужчины незадолго до этого позвонила в полицию и сообщила, что ее муж забрал ребенка и направляется в аэропорт. Информационное агентство DPA со ссылкой на полицию сообщило, что речь идет о споре об опеке над ребенком, и мужчина хотел попасть в Турцию вместе с дочерью.
На месте происшествия работают полицейские и психолог. Предполагается, что переговорщик будет говорить с мужчиной на турецком языке. До полуночи полиция заявила, что «мужчина пытается общаться с нами, что является позитивным сигналом». В 4 часа утра полиция сообщила, что переговоры еще продолжаются.
По словам представителя аэропорта, было отменено 27 рейсов (6 вылетов и 21 прилет), что затронуло около 3 200 пассажиров. «Сейчас невозможно предсказать, когда возобновятся полеты», — добавил представитель аэропорта. Аэропорт отменяет первые воскресные рейсы и предупреждает, что в течение дня возможны отмены. Общественный транспорт в направлении аэропорта также перенаправлен.
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