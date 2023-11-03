Аэропорт Гамбурга по-прежнему закрыт. Вооруженный мужчина взял в заложники свою дочь



По данным газеты Bild, неизвестный мужчина был замечен возле терминала на черном автомобиле Audi без номерных знаков в субботу вскоре после 20:00. Затем он нажал на педаль газа, прорвался через барьеры безопасности у северных ворот и выехал на территорию аэропорта, где стоят самолеты.





Аэропорт был немедленно закрыт. Полиция эвакуировала терминалы 1 и 2 для обеспечения безопасности. Мужчина остановил свой автомобиль рядом с самолетом Turkish Airlines. Как сообщает Bild, мужчина выстрелил в воздух, а также выбросил из машины две горящие бутылки. Пожарные в качестве меры предосторожности опрыскали самолет водой, чтобы предотвратить возгорание.





По данным Bild, жена мужчины незадолго до этого позвонила в полицию и сообщила, что ее муж забрал ребенка и направляется в аэропорт. Информационное агентство DPA со ссылкой на полицию сообщило, что речь идет о споре об опеке над ребенком, и мужчина хотел попасть в Турцию вместе с дочерью.





На месте происшествия работают полицейские и психолог. Предполагается, что переговорщик будет говорить с мужчиной на турецком языке. До полуночи полиция заявила, что «мужчина пытается общаться с нами, что является позитивным сигналом». В 4 часа утра полиция сообщила, что переговоры еще продолжаются.





По словам представителя аэропорта, было отменено 27 рейсов (6 вылетов и 21 прилет), что затронуло около 3 200 пассажиров. «Сейчас невозможно предсказать, когда возобновятся полеты», — добавил представитель аэропорта. Аэропорт отменяет первые воскресные рейсы и предупреждает, что в течение дня возможны отмены. Общественный транспорт в направлении аэропорта также перенаправлен.