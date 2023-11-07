Берегите детей: Порно и насилие в WhatsApp-группе, создателей все еще ищут
8 ноября 2023
14:00
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Полиция Средней Чехии расследует обстоятельства создания группы Whatsapp, популярной среди детей не только в этом регионе. Ее цель — собрать как можно больше участников. Однако в группе распространяются материалы насильственного и порнографического характера.
На этот случай обратил внимание сайт Deník.cz, который пообщался с представителями нескольких школ. Дети сами предупредили родителей и учителей о группе под названием «Добавь как можно больше людей» (Přidej co nejvíc lidí). Некоторые учителя сами оказались в группе или туда были добавлены контакты их детей.
По данным издания, в группе выкладываются жестокие видеоролики, изображающие убийства или самоубийства, а также порнография и вульгарная переписка. Участникам также угрожают расправой, если они покинут группу.
В начальной школе в Цирквице (регион Кутна Гора) первыми о подозрительной группе узнали непосредственно педагогические работники, поскольку один из учителей был в числе ее участников и скачал материалы группы в качестве доказательства. Затем преподаватели сообщили о случившемся в полицию.
Павел Трукса, пресс-секретарь полиции Центральной Чехии, подтвердил, что полиция занимается расследованием инцидента и собирает всю информацию. «Вероятно, делом займутся криминалисты», — сказал Трукса, добавив, что детям вообще не следует вступать в подобные группы.
Читатель Novinky.cz также отметил, что просто выйти из группы нельзя, так как робот вернет контакты человека обратно в группу. Это можно изменить в настройках следующим образом: зайдите в «Настройки», затем «Конфиденциальность» и «Группы», там ограничьте, кто может добавлять вас в группу.
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