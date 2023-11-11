Умер Карел Шварценберг — один из самых известных чешских политиков
12 ноября 2023
09:00
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Бывший министр иностранных дел и почетный председатель партии TOP 09 Карел Шварценберг скончался в Вене в возрасте 85 лет. Его политический соратник Мирослав Калоусек подтвердил эту новость в социальной сети X (бывший Twitter). Последние несколько дней Шварценберг находился в больнице в Вене.
«Карел Шварценберг умер…» — написал Калоусек в сети X в субботу вечером. «Мне было ясно, что это произойдет, но все равно это удар», — добавил соучредитель и бывший председатель TOP 09.
«Он был одним из самых важных и добрых людей в моей жизни. Пусть он покоится с миром, Чехия должна быть вечно благодарна ему за все, что он бескорыстно сделал для нее», — заключил Калоусек.
О смерти одного из самых заметных деятелей чешской постсоветской политики сообщило также агентство Echo24. Шварценберг скончался в субботу, 11 ноября, в Вене. На неделе Шварценберга доставили самолетом в местную больницу.
«Спросите у врачей, почему меня перевезли сюда. Я не знаю. Не думаю, что здесь больше специалистов, чем в Чехии. По моим оценкам, все будет примерно так же, но здесь я смогу увидеть своих детей и внуков», — сказал Шварценберг, который провел в Вене большую часть своей жизни, и у него здесь осталась часть семьи.
Шварценберг долгое время боролся с проблемами со здоровьем, в том числе у него были проблемы с сердцем и почками, из-за чего он неоднократно оказывался в больнице и в этом году не смог лично получить 28 октября высшую чешскую государственную награду — Орден Белого льва.
Шварценберг — одна из самых ярких личностей в чешской политике
Шварценберг происходил из знатного дворянский рода Шварценбергов, изучал право в Вене и Граце и лесное дело в Мюнхене, но не закончил учебу. До 1989 году он жил за границей, а после Ноябрьской революции стал канцлером президента Вацлава Гавела.
В 2004–2010 годах был сенатором, в 2007–2009 годах и с 2010 по 2013 год — министром иностранных дел. В 2013 году на первых прямых президентских выборах вышел во второй тур, в котором уступил Милошу Земану.
В 80-х он возглавлял Международный Хельсинкский комитет по правам человека, а в семейной резиденции в Шейнфельде (Бавария) разместил архив литературы, запрещенной в то время в Чехословакии. Его должность позволяла ему посещать коммунистическую Чехословакию, где он обсуждал вопросы прав человека и встречался с диссидентами. Осенью 1989 года он вернулся на родину, а в начале 90-х годов возглавил канцелярию президента Вацлава Гавела.
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