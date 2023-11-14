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Будь бдительным: Врачи рассказывают об опасности энергетических напитков среди детей в Чехии

Новости 420on
15 ноября 2023
10:30
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Таурин. Кофеин. Сахар. Популярность энергетических напитков среди школьников растет. Их можно купить так же легко, как лимонад с сахаром. Однако их чрезмерное употребление приводит к нарушениям сна, тревожности и повышению артериального давления. Поэтому врачи обращаются к родителям. Парамедикам уже пришлось реагировать на несколько обмороков у несовершеннолетних.
«В месяц происходит всего несколько случаев. Мы не видим растущей тенденции, но дело это опасное», — сказала Михаэла Ботова, представитель службы спасения. Хотя чаще всего речь идет о 20-летних, им уже приходилось оказывать помощь 10-летней девочке.
 
Сердце колотится
 
«Большинство пациентов описывают свое состояние так: им плохо, сердце колотится, они вспотели, пульс учащенный», — сообщила она.
 
Жизнь может оказаться под угрозой, если смешать напиток с алкоголем или с кратомом, который популярен среди несовершеннолетних. Статистику вызовов на обмороки после употребления энергетических напитков медики не ведут. «Это исключительные вмешательства, и речь идет о единицах случаев в год», — сказал Лукаш Гумпл из Моравско-Силезского края.
 
Однако это не отменяет опасности. Одна банка — это энергетическая бомба. Не столько из-за содержания сахара, который лежит в основе избыточного веса, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, сколько из-за кофеина. «Избыток кофеина может нарушить сон, привести к поведенческим проблемам в долгосрочной перспективе, нарушить психологическое благополучие, а в острой форме, если сразу принять большую дозу, также привести к нарушениям сердечного ритма и затрудненному дыханию», — говорит Элишка Селинджер, эпидемиолог по питанию из Национального института здоровья.
 
В чашке кофе или черного чая содержится значительно меньше кофеина, чем в одной банке энергетического напитка. Всего две банки — и дети превысят рекомендуемый суточный максимум кофеина. В долгосрочной перспективе это может привести к проблемам со сном или психикой.
 
Тенденция вызывает тревогу. Десятая часть детей в возрасте от 13 до 15 лет употребляет энергетические напитки не менее двух раз в неделю. Более 3% школьников пьют их каждый день. Международное исследование, проведенное Университетом Палацкого в Оломоуце, также показало, что мальчики чаще употребляют такие напитки. Наибольшее потребление приходится на школьников городов Усти-над-Лабем, Либерец и Карловы Вары. 
 
Ограничить продажи?
 
Государство ёрассматривает вопрос о регулировании или ограничении продаж таких напитков. По словам заместителя министра здравоохранения Йозефа Павловича, в настоящее время готовится проект изменений в законодательство. Возможны такие варианты, как ограничение рекламы, изменение дизайна упаковки или обязательное создание производителями фонда, в который они будут вносить средства на проведение информационной кампании.
 
«Мы ни в коем случае не хотим регулировать употребление людьми старше 18 лет, но мы видим в этом риск для здоровья более молодых людей», — подчеркнул Павлович.
 
Депутаты также хотят начать профилактическую информационную кампанию в декабре. Некоторые считают, что следует запретить продажу сигарет лицам моложе 18 лет так, как это уже сделали в Латвии.
Прага Чехия дети врачи

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