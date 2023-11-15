Полиция задержала скрывающегося от правосудия дезинформатора Чермака

«36-летний фантом чешской дезинформационной сцены был арестован вчера нашими польскими коллегами на основании выводов наших полицейских. В ближайшее время последует его передача Чехии», — сообщила чешская полиция в сети X.

Польская полиция заявила, что получила информацию о передвижениях Чермака и немедленно начала поиски. Она обнаружила его в столице восточной Польши Люблине и задержала во вторник вечером в центре города. По словам полицейских, мужчина был удивлен и не ожидал, что его поймают.

«Совместная оперативная деятельность польских и чешских криминалистов, включая эффективный обмен информацией, а также помощь полицейской сети ENFAST (Европейская сеть по розыску скрывающихся от правосудия лиц) и Управления международного полицейского сотрудничества Республики Польша позволили установить точное местонахождение разыскиваемого и совершить его задержание», — говорится в сообщении польской полиции.

Во вторник утром в профиле Чермака в Facebook появилось сообщение с вызовом министру внутренних дел Виту Ракушану: «Эй ты, „австрийский“ засранец, может, сделаем все по-честному? Я вернусь и вызову тебя на „Битву звезд“, и если я выиграю, то буду свободен, а если нет, то получу вдвойне».

В конце августа Чермак должен был приступить к отбыванию своего 5,5-летнего приговора за содействие терроризму. Суд выдал международный ордер на его арест, поскольку мужчина планировал выехать в Россию. Согласно приговору, он подстрекал к нападениям на политиков в социальной сети во время пандемии.

В последнее время он также размещал в Facebook видеоролики. В последнем из них он призвал людей выступить против угнетения. «Я хочу, чтобы вы знали, что я в полном порядке. Я не буду говорить вам, где именно я нахожусь, но, может быть, вы узнаете это по фотографиям», — сказал Чермак на видео из леса, на котором он держит в руках российский флаг с эмблемой и одет в футболку с надписью «CCCP».

Также в этом видео он словесно нападает на Ракушана и издевается над сотрудниками полиции за то, что они не смогли его поймать.

Возвращение Чермака в Чехию может пройти не так быстро. Если он не согласится сдаться, польский суд должен решить, выполнены ли юридические условия для его экстрадиции. На это отводится 60 дней.