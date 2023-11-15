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Полиция задержала скрывающегося от правосудия дезинформатора Чермака

Новости 420on
16 ноября 2023
10:00
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Осужденный за распространение дезинформации Томаш Чермак, не желавший отбывать наказание в тюрьме в Чехии, был задержан во вторник полицией Польши. Ожидается, что в ближайшее время последует его передача в Чехию.
«36-летний фантом чешской дезинформационной сцены был арестован вчера нашими польскими коллегами на основании выводов наших полицейских. В ближайшее время последует его передача Чехии», — сообщила чешская полиция в сети X.
 
Польская полиция заявила, что получила информацию о передвижениях Чермака и немедленно начала поиски. Она обнаружила его в столице восточной Польши Люблине и задержала во вторник вечером в центре города. По словам полицейских, мужчина был удивлен и не ожидал, что его поймают.
 
«Совместная оперативная деятельность польских и чешских криминалистов, включая эффективный обмен информацией, а также помощь полицейской сети ENFAST (Европейская сеть по розыску скрывающихся от правосудия лиц) и Управления международного полицейского сотрудничества Республики Польша позволили установить точное местонахождение разыскиваемого и совершить его задержание», — говорится в сообщении польской полиции.
 
Во вторник утром в профиле Чермака в Facebook появилось сообщение с вызовом министру внутренних дел Виту Ракушану: «Эй ты, „австрийский“ засранец, может, сделаем все по-честному? Я вернусь и вызову тебя на „Битву звезд“, и если я выиграю, то буду свободен, а если нет, то получу вдвойне».
 
В конце августа Чермак должен был приступить к отбыванию своего 5,5-летнего приговора за содействие терроризму. Суд выдал международный ордер на его арест, поскольку мужчина планировал выехать в Россию. Согласно приговору, он подстрекал к нападениям на политиков в социальной сети во время пандемии.
 
В последнее время он также размещал в Facebook видеоролики. В последнем из них он призвал людей выступить против угнетения. «Я хочу, чтобы вы знали, что я в полном порядке. Я не буду говорить вам, где именно я нахожусь, но, может быть, вы узнаете это по фотографиям», — сказал Чермак на видео из леса, на котором он держит в руках российский флаг с эмблемой и одет в футболку с надписью «CCCP».
 
Также в этом видео он словесно нападает на Ракушана и издевается над сотрудниками полиции за то, что они не смогли его поймать.
 
Возвращение Чермака в Чехию может пройти не так быстро. Если он не согласится сдаться, польский суд должен решить, выполнены ли юридические условия для его экстрадиции. На это отводится 60 дней. 
Чехия Польша полиция суды Россия преступность информатор

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