«Дайте мне другого инструктора!» Сменить автошколу можно, но некоторые не хотят возвращать деньги

«В случае прекращения обучения заявитель может продолжить обучение у другой компании. В этом случае первоначальный владелец автошколы обязан выдать заявителю сертификат, подтверждающий данные, необходимые для продолжения обучения и подготовки», — подтвердил Právo представитель мэрии Праги Вит Хофман.



Первоначальная автошкола обязана выдать подтверждение о пройденных занятиях без дополнительных условий. Однако так происходит не всегда. Так было недавно с заявителем на получение прав на управление малолитражным мотоциклом, который выбрал автошколу, расположенную в пражском районе Высочаны.



Его семья внесла залог в размере 8 500 чешских крон, и в середине курса обучения ученик решил перевестись в другое место. Однако прежняя автошкола отказалась выдать так называемую карту перевода, пока ученик не внесет плату, которая, по первоначальным расчетам, составляла практически полную стоимость курса.



А вновь выбранная автошкола не могла засчитать занятия, которые ученик провел в другом месте, не имея переводной карты. В данном случае автошкола после бурного спора вернула деньги ученику. Однако это далеко не единственный случай.



«Я сдавал на права категории А. Я был полным новичком, но инструктор был автогонщиком, и новички его раздражали», — рассказывает 45-летний Йиржи Некола из Праги.



Он также хотел уйти из автошколы в середине курса. «Но инструктор отказался отдать мне лист перевода. Мы так долго спорили, что обещал позвонить владельцу автошколы. Он испугался, и мне все выдали», — рассказал Йиржи.



Письменное подтверждение



Факты споров фиксирует и «омбудсмен автошкол» — бесплатная служба Ассоциации автошкол Чешской Республики. Среди прочего она рекомендует запросить письменное подтверждение или перевод.



«Аналогичным образом автошколам целесообразно получить от покидающего их ученика подтверждение о выдаче справки о переводе. Если у автошколы возник спор с учеником о ходе занятий и оплате, она не может решить его путем удержания передаточного документа», — подтвердил Právo представитель Союза автошкол Милан Вернер.



По словам представителя мэрии Праги, договор о проведении занятий и обучении является коммерческим договором между заявителем и оператором автошколы. Поэтому муниципалитет или мэрия не несут ответственности за невыдачу свидетельства о частичном прохождении обучения и подготовки.



Если спор не разрешается, ученику можно обратиться в Чешскую торговую инспекцию или в суд. А если жалоб будет больше, то автошкола рискует лишиться лицензии.



«Заявитель на получение водительского удостоверения может также подать жалобу на оператора автошколы в компетентный муниципальный орган муниципалитета с расширенной юрисдикцией по месту работы оператора автошколы или в региональный орган, находящийся в ведении компетентного муниципального органа муниципалитета с расширенной юрисдикцией», — говорится в сообщении Министерства транспорта.



Однако, по мнению некоторых операторов, вопрос не является абсолютно однозначным — и автошкола может понести ущерб.



«Если они разрешат оплачивать курсы по частям или в рассрочку, то могут попасть в ловушку, когда заявитель проездит больше, чем оплатил, и не захочет выплачивать дополнительные суммы», — написал в Právo Ян Нековарж, директор автошколы Aura.



По его словам, на практике деньги, которые задолжали ученики, невозможно взыскать.