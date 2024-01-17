Сайт, где посмотреть новые вопросы от чешских автошкол. По ним спросят уже с марта

«Динамические вопросы в основном ориентированы на дорожные ситуации, которые часто приводят к кризисным ситуациям или дорожно-транспортным происшествиям», — сказал Милан Янда из Министерства транспорта. По его словам, по сравнению с предыдущими динамическими вопросами новые будут сосредоточены на том, что могут сделать водители-новички в рискованных ситуациях, которые возникли не по их вине, чтобы минимизировать последствия. Среди типовых ситуаций будут такие, как переход на встречную полосу с примыкающей полосы или обгон. Другие вопросы посвящены безопасности и движению транспорта, особенно в больших городах.





Новые вопросы можно изучить на сайте.



Статические вопросы в основном касаются нововведений, вступивших в силу 1 января этого года. Большое количество вопросов посвящено программе L17, в рамках которой 17-летние подростки могут управлять автомобилем в сопровождении зарегистрированного наставника. Вопросы знакомят заявителей с тем, кто может выступать в роли наставника, каковы условия и т. д. Другой раздел вопросов знакомит учащихся автошкол с новыми дорожными знаками, такими как общая зона или безопасная дистанция. «Многие дорожно-транспортные происшествия происходят именно из-за несоблюдения безопасной дистанции», — говорит Павел Фиала из чешской полиции, добавляя, что эти вопросы также включены в новый динамический набор в целях профилактики.



В новый набор также включены вопросы о фарах автомобиля. «Мы часто сталкиваемся с проблемой, когда водители не знают, что означают те или иные сигнальные огни», — сказал Янда.



Первая секция с динамическими вопросами появилась два года назад. По словам Янды, эти вопросы призваны подготовить будущих водителей к различным дорожным ситуациям еще до того, как они выйдут на дорогу. «Мы также хотим избежать того, чтобы кто-то выучил вопросы наизусть по картинкам», — сказал Янда, пояснив, что цель новых вопросов — не освоение теста, а реальные дорожные ситуации. По словам Йиржи Новотного из Ассоциации автошкол, создание новых динамичных вопросов для обучения начинающих водителей очень важно, и ассоциация будет уделять им внимание в будущем в зависимости от наличия финансирования.



В течение нескольких лет Министерство транспорта хотело бы прийти к разделению теоретического экзамена на две части, которые, скорее всего, будут содержать статические и динамические вопросы. «В части навыков претенденты будут активно отмечать ситуации, которые происходят в данном дорожном движении в рамках данной анимации», — сказал Яндаа. По словам Новотного, часть, посвященная знаниям, будет сосредоточена на знании правил дорожного движения, а часть, посвященная навыкам, — на предотвращении рискованных ситуаций.



Ежегодно в Чехии экзамены на получение водительских прав сдают около 100 000 человек. Тесты являются частью проекта «Новое поколение тестовых вопросов для кандидатов на получение водительских прав». Благодаря тому, что тесты публикуются на различных сайтах, они будут полезны не только ученикам автошкол, но и для тем, кто уже имеет водительские права, говорит Янда.



Теоретические тесты кандидаты на получение водительских прав сдают онлайн на компьютерах в системе Министерства транспорта. Эта возможность доступна в 206 муниципалитетах с расширенной юрисдикцией. Каждый кандидат должен сдать теоретический тест, чтобы продолжить практическую часть экзамена, то есть вождение.