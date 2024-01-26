Куда обратиться в Чехии жертвам насилия и чем там помогут





Центр PORT — это проект организации proFem , центра для жертв домашнего и сексуализированного насилия. PORT создан специально для жертв сексуализированного насилия, причем не только для женщин, но и для мужчин и детей. Возрастное ограничение — 16 лет.

По данным организации proFem, каждая вторая женщина в Чехии в той или иной форме подвергается насилию или домогательствам. Последние и пока еще не опубликованные исследования показывают, что до 20% чешских женщин пережили изнасилование. Мужская клиентура НПО сегодня составляет 8-10%.



Социальное консультирование помогает клиентам сориентироваться в ситуации, определить свои потребности и спланировать шаги по улучшению ситуации



Цель PORT — повысить качество помощи жертвам, снизить риск ретравматизации и предоставить жертвам насилия соответствующую поддержку в процессе выздоровления и преодоления пережитой травмы. Таким образом организация также стремится внести свой вклад в достижение более широкой цели — улучшить понимание и поддержку жертв и пострадавших от сексуализированного насилия в обществе.



«В частности, мы предлагаем кризисную поддержку, которая включает в себя профессиональное социальное и юридическое консультирование, групповую и индивидуальную терапию. В центре также есть комната для допросов, которая предназначена как для доказательных интервью, проводимых моими коллегами, так и для допросов, организуемых полицией Чешской Республики», — пояснила Йитка Полакова, директор центра PORT.



Кризисная квартира

В центре также есть комната, где проводится сбор доказательств и тестирование на заболевания, передающиеся половым путем. Кроме того, здесь есть кризисная комната для женщин в трудных ситуациях.



Кризисная комната — это небольшая квартира со всеми удобствами, включая стиральную машину, холодильник и плиту.



«Это помещение предназначено для того, чтобы справиться с кризисом. Речь идет не о жилищном, а о психологическом кризисе. За это время психологическое состояние клиента должно стабилизироваться. Квартира рассчитана на женщину и двух-трех детей. При этом по закону о социальном обслуживании в ней можно находиться семь дней, но мы знаем, что за рубежом женщины живут в таких квартирах в среднем три-четыре дня», — пояснила директор центра.



Кризисная квартира в комплексном центре для жертв сексуализированого насилия



Центр начнет работу в понедельник, 22 января. Клиенты могут записаться на прием заранее, но можно прийти и без предварительной записи. Вся информация о часах работы и вариантах записи доступна на сайте proFem. Некоторые услуги, например вышеупомянутая квартира, начнут работать только в ближайшие недели.



«Люди действительно могут приходить без предварительной записи. Здесь, в приемной, сидит специалистка по кризисному вмешательству и оценивает, что нужно клиенту. В случае острого кризиса она может сразу же оказать базовую кризисную помощь, а затем, возможно, назначить дополнительную встречу», — добавила Полакова.



«Мы должны работать вместе, чтобы женщины и дети не подвергались сексуализированному насилию и могли жить безопасной и здоровой жизнью. Я надеюсь, что чешско-норвежское сотрудничество в борьбе с гендерным насилием продолжится в ближайшие годы, как в рамках нового соглашения о грантах ЕЭЗ и Норвегии, так и за его пределами», — сказал на открытии Виктор Конрад Рённеберг, посол Норвегии в Праге.



Насилие в отношениях — сильнейший криминогенный фактор

Создание PORT приветствует не только руководство Праги, но и муниципалитет Праги 6, а также представители правительства.



«Создание специализированных центров, подобных PORT, является абсолютно необходимой и важной частью процесса исцеления жертв», — заявила Novinky Клара Лауренчикова Шимачкова, уполномоченный правительства по правам человека.



«Это совершенно уникальная услуга в Чешской Республике, и, безусловно, очень важно, чтобы подобные специализированные службы были созданы и в других регионах», — добавила она.



В Чехии давно ощущается нехватка центров помощи жертвам сексуализированого и домашнего насилия. Шимачкова также отметила, что необходимо увеличить потенциал программ для координаторов помощи жертвам насилия, которых в Чехии также остро не хватает.



Юридические консультации и представительство помогут клиентам сориентироваться в своих правах и доступных им правовых путях. Организация поможет организовать юридическое представительство и сопровождение в суде, чтобы пострадавшие не были одиноки в процессе.



«Это дает шанс остановить передачу насилия в семьях из поколения в поколение. Те, кто пережил насилие в детстве, как правило, прибегают к нему в моменты перегрузки и стресса во взрослом возрасте или снова становятся жертвами насилия в этом самом взрослом возрасте», — пояснила она.



«Насилие не исчезнет, но мы должны ясно дать понять, что ему не место в обществе. Мы должны бороться с ним каждый день», — добавила Александра Уджения (ODS), советник Праги по социальным вопросам.



Согласно выводам Института криминологии, насилие в человеческих отношениях является самым сильным криминогенным фактором. Люди, подвергающиеся насилию, чаще становятся на скользкую дорожку и попадают в тюрьму.



42 человека убиты в результате домашнего насилия

Еще одним свидетельством насилия в нашем обществе является тот факт, что в прошлом году полиция зарегистрировала 900 случаев изнасилования. В 2022 году из-за насилия в отношениях в стране было убито 42 человека. Более того, каждый десятый ребенок растет в обстановке насилия.



«Если мы сможем вовремя остановить насилие, выявить жертв и помочь им, другие вторичные проблемы не будут возникать так массово, как это происходит сегодня», — сказала правительственный уполномоченный.



Каждая вторая чешская женщина в той или иной форме подвергается сексуализированному насилию или домогательствам



Самое главное — остановить проблему в самом начале, но это наталкивается на то, что организации, способные протянуть руку помощи, часто испытывают огромную нехватку финансирования и вынуждены выпрашивать инвестиции.



Бюджет центра PORT на этот год составляет 18 миллионов чешских крон, и, по словам его директора Йитки Полаковой, он еще не собрал всю сумму.



Однако Министерство юстиции, Пражский городской совет и муниципалитет Праги 6 помогли финансировать новый проект, предоставив организации помещение по льготной цене и пожертвовав 1 миллион крон из своего бюджета.