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Полиция преследует мужчину за демонстрацию флага с буквой Z на коммунистическом мероприятии в Нимбурке

Новости 420on
27 января 2024
13:00
496
Полиция преследует мужчину, который вывесил флаг с буквой Z на мероприятии коммунистов Нимбурка в июне прошлого года. Его подозревают в преступлении, связанном с отрицанием, одобрением или оправданием геноцида.
Чешское телевидение (ЧТ) сообщило об этом деле в пятницу. Если вина преступника будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Российский флаг с буквой Z висел на одном из стендов на коммунистическом мероприятии в Нимбурке 25 июня. Хотя флаг исчез со стенда после вмешательства патруля, полиция начала расследование по уголовному заявлению и в январе этого года возбудила уголовное дело против одного человека.

Зденек Милата, председатель районного комитета KSČM, опубликовал на странице отделения партии в Нимбурке в Facebook видео с якобы имеющимся у полиции документом, согласно которому полиция откладывает дело о поднятии флага.

"Но это неправда, и полиция подтвердила, что это подделка, которую они никогда не писали и не рассылали", - говорится в сообщении на сайте ЧТ. Документ из окружного суда Нимбурка, который имеется в распоряжении ЧТ, показывает, что фальшивый документ был создан женщиной, которая отправила его через Facebook. В ноябре прошлого года она была приговорена к одному году лишения свободы условно за подделку и изменение официального документа.


Чехия коммунизм полиция Россия преступность

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