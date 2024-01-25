Полиция преследует мужчину за демонстрацию флага с буквой Z на коммунистическом мероприятии в Нимбурке

Чешское телевидение (ЧТ) сообщило об этом деле в пятницу. Если вина преступника будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.





Российский флаг с буквой Z висел на одном из стендов на коммунистическом мероприятии в Нимбурке 25 июня. Хотя флаг исчез со стенда после вмешательства патруля, полиция начала расследование по уголовному заявлению и в январе этого года возбудила уголовное дело против одного человека.





Зденек Милата, председатель районного комитета KSČM, опубликовал на странице отделения партии в Нимбурке в Facebook видео с якобы имеющимся у полиции документом, согласно которому полиция откладывает дело о поднятии флага.





"Но это неправда, и полиция подтвердила, что это подделка, которую они никогда не писали и не рассылали", - говорится в сообщении на сайте ЧТ. Документ из окружного суда Нимбурка, который имеется в распоряжении ЧТ, показывает, что фальшивый документ был создан женщиной, которая отправила его через Facebook. В ноябре прошлого года она была приговорена к одному году лишения свободы условно за подделку и изменение официального документа.





