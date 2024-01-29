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Массовая ликвидация: Завтра утром в Чехии появится 300 тонн трупов кур и петухов
31 января 2024
14:00
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В четверг утром на птицефабрике Mach Drůbež под Хоцной начнется ликвидация зараженной птичьим гриппом птицы. В десяти помещениях содержится 73 000 кур и петухов. Как сообщил сегодня журналистам директор Государственной ветеринарной администрации Збынек Семерад, в ликвидации будет задействован центр экстренной помощи из Брно. По его оценке, ликвидация поголовья займет три дня, общий вес птицы составляет около 300 тонн. По словам министра сельского хозяйства Марека Выборного (KDU-ČSL), государство компенсирует ущерб компании Mach Drůbež.
«К сожалению, нам придется обрабатывать цеха газом, вирус очень агрессивный, птица заболеет и погибнет очень быстро. Мы начнем в четверг утром, потому что нам нужно будет привезти газ и испаритель. Мы отвезем птицу на санитарную станцию в Жихлинеке, где она будет утилизирована», — сказал Семерад. Яйца также будут утилизированы.
Ветеринары выделят 3-километровую и 10-километровую зону вокруг фермы в Косоржине, которая будет частично распространяться на Краловеградецкий край. В более узкой зоне будет проводиться учет и отбор проб домашней птицы в небольших хозяйствах; крупных хозяйств в ней нет. В более широкой зоне радиусом 10 км находятся коммерческие фермы, за которыми будут наблюдать ветеринары. Птицеводы должны держать свою птицу в закрытом помещении, чтобы она не могла заразиться, например, через помет диких птиц. Защитные меры будут действовать в меньшем радиусе не менее 30 дней. В пределах зон будет ограничено перемещение домашней птицы, а также запрещены массовые мероприятия, такие как птичьи выставки.
Министр Выборный заявил, что государство компенсирует компании ущерб. «Мы компенсируем 100%, а также все сопутствующие расходы, такие как средства защиты, стоимость самой утилизации и упущенную выгоду, поскольку разведение придется прервать на определенное время. Необходимо будет провести дезинфекцию сараев», — сказал Выборный. Министерство сельского хозяйства выплатит компании аванс, а разведение возобновится не раньше мая, так как необходимо будет получить значительное количество птицы.
По данным Ветеринарного управления, подозрение на вспышку заболевания было вызвано сообщениями о внезапной гибели сотен кур в одном из загонов. Ветеринарные инспекторы провели расследование на месте, взяли пробы, и сегодня Государственный ветеринарный институт Праги подтвердил наличие высокопатогенного птичьего гриппа подтипа H5N1.
Основной профилактической мерой является содержание домашней птицы в закрытых помещениях и избегание контактов с дикими птицами. Там, где содержание в закрытых помещениях невозможно, следует минимизировать риск загрязнения воды, корма и подстилки пометом диких птиц, например, размещая воду и корм под навесом. Также следует избегать перемещения птицы по водоемам, где обитают дикие птицы. Еще одна возможная мера — ограждение вольеров. О любых подозрениях на болезнь, таких как повышенная смертность, внезапное снижение кладки или потребления корма, следует сообщать в региональное ветеринарное управление.
Компания Mach Drůbež является одним из крупнейших производителей суточных цыплят-бройлеров в Чешской Республике и Словакии. Она занимает около 35% рынка. Компания поставляет заводчикам 2,5 миллиона цыплят в неделю. Мощность ферм составляет до 2,1 миллиона кур, которые несут до 300 миллионов яиц в год. У компании также есть собственные фермы по откорму бройлеров.
Ветеринары выделят 3-километровую и 10-километровую зону вокруг фермы в Косоржине, которая будет частично распространяться на Краловеградецкий край. В более узкой зоне будет проводиться учет и отбор проб домашней птицы в небольших хозяйствах; крупных хозяйств в ней нет. В более широкой зоне радиусом 10 км находятся коммерческие фермы, за которыми будут наблюдать ветеринары. Птицеводы должны держать свою птицу в закрытом помещении, чтобы она не могла заразиться, например, через помет диких птиц. Защитные меры будут действовать в меньшем радиусе не менее 30 дней. В пределах зон будет ограничено перемещение домашней птицы, а также запрещены массовые мероприятия, такие как птичьи выставки.
Министр Выборный заявил, что государство компенсирует компании ущерб. «Мы компенсируем 100%, а также все сопутствующие расходы, такие как средства защиты, стоимость самой утилизации и упущенную выгоду, поскольку разведение придется прервать на определенное время. Необходимо будет провести дезинфекцию сараев», — сказал Выборный. Министерство сельского хозяйства выплатит компании аванс, а разведение возобновится не раньше мая, так как необходимо будет получить значительное количество птицы.
По данным Ветеринарного управления, подозрение на вспышку заболевания было вызвано сообщениями о внезапной гибели сотен кур в одном из загонов. Ветеринарные инспекторы провели расследование на месте, взяли пробы, и сегодня Государственный ветеринарный институт Праги подтвердил наличие высокопатогенного птичьего гриппа подтипа H5N1.
Основной профилактической мерой является содержание домашней птицы в закрытых помещениях и избегание контактов с дикими птицами. Там, где содержание в закрытых помещениях невозможно, следует минимизировать риск загрязнения воды, корма и подстилки пометом диких птиц, например, размещая воду и корм под навесом. Также следует избегать перемещения птицы по водоемам, где обитают дикие птицы. Еще одна возможная мера — ограждение вольеров. О любых подозрениях на болезнь, таких как повышенная смертность, внезапное снижение кладки или потребления корма, следует сообщать в региональное ветеринарное управление.
Компания Mach Drůbež является одним из крупнейших производителей суточных цыплят-бройлеров в Чешской Республике и Словакии. Она занимает около 35% рынка. Компания поставляет заводчикам 2,5 миллиона цыплят в неделю. Мощность ферм составляет до 2,1 миллиона кур, которые несут до 300 миллионов яиц в год. У компании также есть собственные фермы по откорму бройлеров.
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