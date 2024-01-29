Массовая ликвидация: Завтра утром в Чехии появится 300 тонн трупов кур и петухов

«К сожалению, нам придется обрабатывать цеха газом, вирус очень агрессивный, птица заболеет и погибнет очень быстро. Мы начнем в четверг утром, потому что нам нужно будет привезти газ и испаритель. Мы отвезем птицу на санитарную станцию в Жихлинеке, где она будет утилизирована», — сказал Семерад. Яйца также будут утилизированы.



Ветеринары выделят 3-километровую и 10-километровую зону вокруг фермы в Косоржине, которая будет частично распространяться на Краловеградецкий край. В более узкой зоне будет проводиться учет и отбор проб домашней птицы в небольших хозяйствах; крупных хозяйств в ней нет. В более широкой зоне радиусом 10 км находятся коммерческие фермы, за которыми будут наблюдать ветеринары. Птицеводы должны держать свою птицу в закрытом помещении, чтобы она не могла заразиться, например, через помет диких птиц. Защитные меры будут действовать в меньшем радиусе не менее 30 дней. В пределах зон будет ограничено перемещение домашней птицы, а также запрещены массовые мероприятия, такие как птичьи выставки.



Министр Выборный заявил, что государство компенсирует компании ущерб. «Мы компенсируем 100%, а также все сопутствующие расходы, такие как средства защиты, стоимость самой утилизации и упущенную выгоду, поскольку разведение придется прервать на определенное время. Необходимо будет провести дезинфекцию сараев», — сказал Выборный. Министерство сельского хозяйства выплатит компании аванс, а разведение возобновится не раньше мая, так как необходимо будет получить значительное количество птицы.



По данным Ветеринарного управления, подозрение на вспышку заболевания было вызвано сообщениями о внезапной гибели сотен кур в одном из загонов. Ветеринарные инспекторы провели расследование на месте, взяли пробы, и сегодня Государственный ветеринарный институт Праги подтвердил наличие высокопатогенного птичьего гриппа подтипа H5N1.



Основной профилактической мерой является содержание домашней птицы в закрытых помещениях и избегание контактов с дикими птицами. Там, где содержание в закрытых помещениях невозможно, следует минимизировать риск загрязнения воды, корма и подстилки пометом диких птиц, например, размещая воду и корм под навесом. Также следует избегать перемещения птицы по водоемам, где обитают дикие птицы. Еще одна возможная мера — ограждение вольеров. О любых подозрениях на болезнь, таких как повышенная смертность, внезапное снижение кладки или потребления корма, следует сообщать в региональное ветеринарное управление.



Компания Mach Drůbež является одним из крупнейших производителей суточных цыплят-бройлеров в Чешской Республике и Словакии. Она занимает около 35% рынка. Компания поставляет заводчикам 2,5 миллиона цыплят в неделю. Мощность ферм составляет до 2,1 миллиона кур, которые несут до 300 миллионов яиц в год. У компании также есть собственные фермы по откорму бройлеров.