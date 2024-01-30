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Сотрудницу Управления госконтроля Чехии подозревают в подготовке заказного убийства
2 февраля 2024
11:00
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Криминалисты Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) возбудили уголовное дело против трех человек за подготовку особо тяжкого преступления — убийства и незаконного вооружения, сообщил Ярослав Ибегей, пресс-секретарь NCOZ. По данным сервера iROZHLAS.cz, обвиняемой является сотрудница Управления государственного контроля (NKÚ), которая заказала убийство собственного мужа.
«Согласно нашим выводам, обвиняемые должны были совместно подготовить заказное убийство человека из предпринимательской среды с целью получения для себя имущественной выгоды», — заявил Ибегей. По его словам, два человека находятся под стражей. В случае признания вины обвиняемым грозит тюремное заключение на срок от 15 до 20 лет или даже исключительная мера наказания. Надзор за делом осуществляет прокуратура города Праги.
Обвинение было предъявлено 23 января. Как сообщает iROZHLAS.cz, женщина планировала убийство своего мужа с лета прошлого года. Она нашла посредника, который за денежное вознаграждение должен был найти человека, который совершит убийство. Полиция сообщила, что троица встретилась в Праге для обсуждения своих действий.
Она уже передала залог
На встрече женщина передала аванс в размере 300 000 крон за убийство, а также необходимую информацию о своем муже. По словам источников, участники встречи договорились, что мужчина будет убит из огнестрельного оружия. В общей сложности женщина готова была заплатить за заказное убийство 1,5 миллиона крон.
Ранее женщина работала помощником в NKÚ, которое теперь дистанцируется от сотрудницы. «Чешская полиция проинформировала руководство Высшего аудиторского управления о расследовании в отношении сотрудницы управления по подозрению в совершении уголовного преступления», — сообщила пресс-секретарь NKÚ Хана Кадечкова.
«Это подозрение никак не связано с работой сотрудницы или деятельностью NKÚ», — сказала Кадечкова, добавив, что не будет предоставлять дополнительную информацию по этому вопросу. По данным iROZHLAS.cz, женщина не ходит на работу.
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