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Мужчина из Брно провел газ через шланг пылесоса, за что понесет наказание
2 февраля 2024
18:00
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Мужчина из Брно подключил газ через шланг пылесоса, а кроме того, расходовал газ незаконно. Помимо несанкционированного потребления природного газа, ему также грозит подозрение в создании угрозы для окружающих. Пресс-секретарь полиции Павел Шваб сообщил об этом на сайте полиции.
Полицейские из брненского района Жабовржески в конце января пришли на помощь пожарным и газовой компании, когда те вошли в квартиру в центре города, где предположительно происходила утечка газа.
«Оказалось, что в квартире находились два человека, которые якобы не слышали стука в дверь. Утечка газа была обнаружена за холодильником, где было установлено самодельное подключение с использованием сифона и шланга от пылесоса вместо газового счетчика», — сказал Шваб.
Пьяный потребитель оказался в полицейской камере. Протрезвев, он рассказал полицейским, что у него нет дохода и он иногда пускает бездомных ночевать в свою квартиру. «Некоторые из них якобы незаконно организовали место утечки газа. После этого пользователь готовил на газе и не обращал внимания на то, что чувствовал запах утечки. По имеющимся данным, после приготовления пищи он лишь перекрыл главный вентиль, а во время готовки открыл окно для проветривания. В соседней комнате обычно было дымно», — сказал Шваб.
Пресс-секретарь добавил, что измеренная концентрация газа в 22% в воздухе заслуживает особого опасения. Полиция продолжает расследование обстоятельств дела.
«Оказалось, что в квартире находились два человека, которые якобы не слышали стука в дверь. Утечка газа была обнаружена за холодильником, где было установлено самодельное подключение с использованием сифона и шланга от пылесоса вместо газового счетчика», — сказал Шваб.
Пьяный потребитель оказался в полицейской камере. Протрезвев, он рассказал полицейским, что у него нет дохода и он иногда пускает бездомных ночевать в свою квартиру. «Некоторые из них якобы незаконно организовали место утечки газа. После этого пользователь готовил на газе и не обращал внимания на то, что чувствовал запах утечки. По имеющимся данным, после приготовления пищи он лишь перекрыл главный вентиль, а во время готовки открыл окно для проветривания. В соседней комнате обычно было дымно», — сказал Шваб.
Пресс-секретарь добавил, что измеренная концентрация газа в 22% в воздухе заслуживает особого опасения. Полиция продолжает расследование обстоятельств дела.
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