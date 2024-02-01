Прибалтика готовится к войне

В Латвии обсуждают дело евродепутата Татьяны Жданок. По данным расследования российского независимого сайта Insider, политик в течение многих лет была агентом российской секретной службы ФСБ параллельно со своей работой в Брюсселе, продвигая интересы Кремля в Прибалтике и в Европарламенте.

Политик с русскими корнями давно не скрывает своей привязанности к Москве, а в 80-х годах даже возглавляла организацию, выступавшую против независимости Латвии от Советского Союза. Однако Жданок — далеко не единственная, кто попал под прицел латвийского правительства за возможные связи с режимом президента России Владимира Путина.

После вторжения России в Украину вопрос о присутствии людей с русскими корнями в странах Балтии стал как никогда актуальным. Поэтому Латвия решила прибегнуть к одному из самых радикальных решений — депортации.

В Латвии, население которой составляет около 1,9 миллиона человек, этнические русские составляют около четверти населения. С прошлого года для тех, у кого нет паспорта одной из балтийских стран, стало обязательным подать заявление на получение гражданства и сдать экзамен по латышскому языку, иначе им грозит депортация.

Министр внутренних дел Латвии Ричард Козловскис недавно заявил, что первая депортация может охватить более 1 000 человек в феврале, и в будущем депортации, вероятно, продолжатся.

Другие страны Балтии также рассматривают возможность более жесткого подхода к русскоязычному меньшинству. Но многие русские провели там всю жизнь. Поэтому, хотя у них нет местных паспортов, они не желают покидать свой дом. Таким образом, среди значительной части населения растет недовольство и чувство несправедливости.

Путин готовит почву для будущей эскалации напряженности

Запланированные депортации русского меньшинства не ускользают от внимания Кремля, который уже определился с противодействием действиям государств. Если Латвия продолжит свою политику в отношении русского меньшинства, она должна ожидать такого же отношения к своему собственному народу, предупредил российский президент в прошлом месяце. «Вы знаете, это очень серьезные вопросы, которые напрямую затрагивают нашу национальную безопасность», — цитирует Путина государственное информационное агентство «РИА Новости».

Эти заявления прозвучали в период дальнейшего роста напряженности между НАТО и Россией и обсуждения возможного будущего конфликта между двумя военными державами.

«Конечно, в этом нет ничего нового, Путин любит использовать преувеличенные выражения. Однако Россия выдвигала подобные обвинения в адрес Украины незадолго до вторжения, а поскольку ситуация сейчас настолько напряженная, то и эти угрозы уже не звучат как угрозы, как, скажем, пять лет назад», — сказал директор Центра геополитических исследований в Риге Марис Анджанс.

Базирующийся в США Институт изучения войны оценивает заявления Путина схожим образом, говоря, что «нынешняя риторика заметно активизировала давние усилия Кремля по созданию информационных условий для будущей эскалации против стран Балтии, предположительно в рамках более широких усилий по ослаблению НАТО».

Как и Украина, страны Балтии входили в состав Советского Союза, и Путин «принизил суверенитет» этих стран, приняв параллельно «расширительное определение суверенитета России», говорится в сообщении аналитического центра.

Но предупреждения звучат и от политиков. «Я думаю, мы должны открыть глаза и понять, что Россия не прекратит войну в Украине», — цитирует издание министра иностранных дел Латвии Кришьяниса Кариньша. Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Tagesspiegel намекнул прибалтам, что нападение России на НАТО может произойти в течение пяти-восьми лет.

Укрепление общей обороны



Тем временем страны Балтии уже ощущают геополитическое присутствие войны ближе, чем другие европейские государства. В то время как Эстония имеет 340-километровую границу с Россией, Латвия — 300-километровую. Литва граничит как с Беларусью, близким союзником Кремля, так и с Калининградской областью России.

Таким образом, они находятся на линии фронта между НАТО и ЕС с одной стороны и Россией — с другой.

Латвия, Эстония и Литва значительно увеличили свои военные расходы после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Рига, например, хочет тратить на военные нужды 3% ВВП к 2027 году, превысив требование НАТО в 2%, напоминает Financial Times.

Прибалтика как ядро сторонников Украины

Лидеры Польши и стран Балтии призывают ЕС ускорить переговоры об использовании замороженных российских активов. Они хотят, чтобы средства пошли на восстановление Украины. Однако против такого шага, предполагающего использование сотен миллиардов евро, выступают юристы.

«Ситуация с безопасностью в Прибалтике резко изменилась после начала вторжения. Мы видим больше амбиций в отношении расходов на оборону, Латвия также восстановила воинскую повинность. Очевидно, что существует вероятность войны», — объясняет Анджанс.

Затем в середине января страны Балтии объявили о соглашении по созданию совместной зоны обороны на границах с Россией и Беларусью на фоне растущей обеспокоенности по поводу безопасности. Они также договорились развивать сотрудничество в области ракет и артиллерии.

Однако, по словам Анжана, это пока лишь первые шаги на пути к обеспечению обороны границы. Скорее, это решение является сигналом для Москвы, что страны Балтии готовы прибегнуть к ранее немыслимым мерам, если Кремль пойдет на дальнейшую эскалацию ситуации.

Тесное сотрудничество между государствами, имеющими схожий исторический опыт с Россией, распространяется и на дипломатическую сферу. Так, страны Балтии являются одними из самых больших сторонников Украины, которая уже почти два года сопротивляется российскому вторжению. Они координируют между собой введение санкций против режима и другую помощь захваченному государству.