Иностранный студент обвиняется в покушении на убийство из-за ревности
12 февраля 2024
15:00
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Уголовный розыск предъявил обвинение в покушении на убийство 24-летнему иностранному студенту, который в пятницу вечером на территории студенческого общежития в Остраве ранил ножом другого студента, на два года моложе его. Обвиняемому грозит от 10 до 18 лет лишения свободы, в связи с чем полиция намерена заключить его под стражу. Об этом сообщила на сайте полиции пресс-секретарь Ева Михаликова.
По ее словам, двое студентов начали спорить, а затем ссора переросла в физическое нападение. «Младший из студентов получил серьезные ножевые ранения, с которыми он был госпитализирован. Мы начали поиски нападавшего сразу после сообщения. Впоследствии мы задержали его благодаря оперативным мероприятиям на железнодорожной станции Студенка», — сказала Михаликова.
Студент признался в совершении преступления. «Обвиняемый пошел на сотрудничество с правоохранительными органами, признался в содеянном и в качестве мотива назвал ревность», — сказала пресс-секретарь.
Представитель региональной службы скорой помощи Лукаш Гумпл сообщил, что медики были вызваны на место происшествия в общежитии Поруба около 23:00 в пятницу. Пострадавший получил ножевое ранение в живот. «К моменту прибытия медиков он был в сознании, но его состояние было крайне тяжелым. Экипажи оказали ему первую помощь», — сказал Гумпл. Парамедики доставили пациента в больницу, его состояние остается очень тяжелым.
Студент признался в совершении преступления. «Обвиняемый пошел на сотрудничество с правоохранительными органами, признался в содеянном и в качестве мотива назвал ревность», — сказала пресс-секретарь.
Представитель региональной службы скорой помощи Лукаш Гумпл сообщил, что медики были вызваны на место происшествия в общежитии Поруба около 23:00 в пятницу. Пострадавший получил ножевое ранение в живот. «К моменту прибытия медиков он был в сознании, но его состояние было крайне тяжелым. Экипажи оказали ему первую помощь», — сказал Гумпл. Парамедики доставили пациента в больницу, его состояние остается очень тяжелым.
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