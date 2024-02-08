Иностранный студент обвиняется в покушении на убийство из-за ревности

По ее словам, двое студентов начали спорить, а затем ссора переросла в физическое нападение. «Младший из студентов получил серьезные ножевые ранения, с которыми он был госпитализирован. Мы начали поиски нападавшего сразу после сообщения. Впоследствии мы задержали его благодаря оперативным мероприятиям на железнодорожной станции Студенка», — сказала Михаликова.



Студент признался в совершении преступления. «Обвиняемый пошел на сотрудничество с правоохранительными органами, признался в содеянном и в качестве мотива назвал ревность», — сказала пресс-секретарь.



Представитель региональной службы скорой помощи Лукаш Гумпл сообщил, что медики были вызваны на место происшествия в общежитии Поруба около 23:00 в пятницу. Пострадавший получил ножевое ранение в живот. «К моменту прибытия медиков он был в сознании, но его состояние было крайне тяжелым. Экипажи оказали ему первую помощь», — сказал Гумпл. Парамедики доставили пациента в больницу, его состояние остается очень тяжелым.