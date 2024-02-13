Угрожающая цифра: сколько человек в Чехии имеют оружие?

Количество зарегистрированного в Чехии оружия в прошлом году превысило один миллион единиц, увеличившись почти на 3%. Число владельцев лицензий также увеличилось на 3% и составило почти 317 000 человек. Это следует из данных на сайте полиции.





В последние годы интерес к стрелковому оружию неуклонно растет. В 2020 году в Чехии 307 372 человека имели лицензию на ношение огнестрельного оружия и 900 087 зарегистрированных единиц. В прошлом году в Чехии 316 859 человек имели лицензии на оружие, что на 2 820 больше, чем годом ранее. Количество зарегистрированного оружия среди владельцев лицензий на оружие выросло на 27 438 единиц до 1 016 786 единиц.



Полиция не ведет учет количества изъятий, но в прошлом году, согласно опубликованной статистике, было зарегистрировано 380 деяний, квалифицируемых как преступление, связанное с незаконным хранением. Это количество аналогично показателю 2020 года, а годом ранее было зарегистрировано 402 таких деяния.





Дебаты о правилах владения огнестрельным оружием возобновились после нападения в здании философского факультета в Праге, в результате которого погибли 14 человек и стрелок, а 25 получили ранения. 24-летний студент факультета использовал при нападении легально хранящееся оружие — полиция также установила связь между этим молодым человеком и делом о двойном убийстве в лесу Клановице на окраине Праги в середине декабря. Впоследствии пресса сообщила, что стрелок в прошлом лечился от психологических проблем.



Законно владеть и носить огнестрельное оружие в Чехии могут только те, кто имеет лицензию или разрешение на ношение. Заявитель должен быть, помимо прочего, добропорядочным, юридически грамотным, а также соответствовать медицинским и профессиональным требованиям, что подтверждается результатами обследования.



Новый закон об оружии и боеприпасах, одобренный Палатой представителей около трех недель назад, требует от продавцов сообщать о подозрительных сделках, разрешает конфискацию из-за угрозы безопасности и сокращает сроки медицинского освидетельствования владельцев оружия. Несмотря на противодействие со стороны МВД, депутаты включили в предложение правительства существующее положение, которое сохраняет право на приобретение, владение и ношение оружия на законных условиях. Теперь норма будет передана на рассмотрение в Сенат.